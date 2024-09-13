Ukrayna ve Rusya Arasında Yeni Esir Takası

Ukrayna, Rusya ile yapılan esir takası sonucunda 49 askerin serbest kaldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:43
Ukrayna ve Rusya Arasında Yeni Esir Takası

Ukrayna: Esir Takası ile 49 Kişi Serbest Bırakıldı

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile gerçekleştirilen bir esir takası sonucu 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını duyurdu.

Esir Takası Detayları

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yapılan bir esir takasının daha başarıyla sonuçlandığını belirtti. Bu takas sayesinde, Ukrayna'nın askeri personeli ve sivillerden oluşan toplam 49 birey, ülkelerine geri döndü.

Teşekkür Mesajı

Ukrayna lideri, oluşturulan ekibe teşekkür ederek, "Esir ve rehinelerin Rus esaretinden kurtarılmasını sağlamak için çalışan herkese minnettarım." dedi. Ayrıca, tüm Ukraynalı esirlerin bir an önce evlerine dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya'dan Henüz Açıklama Yok

Esir takasına dair Rusya'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bu tür takaslar iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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