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Ukrayna'ya F-16 Uçaklarının Teslimatı Gerçekleşti

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:51
Ukrayna'ya F-16 Uçaklarının Teslimatı Gerçekleşti

Ukrayna'nın F-16 Savaş Uçaklarıyla Güçlenmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine F-16 savaş uçaklarının teslim edildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapmış olduğu bu açıklamada, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım," ifadelerine yer verdi.

F-16 Uçakları Hakkında Detaylar

Zelenskiy, yaptığı paylaşımda, F-16'ların teslimatı ile ilgili olarak düzenlenen programdan ve uçakların havalanma anlarından görüntüleri de paylaştı. Ancak, Ukrayna'ya hangi ülkeden kaç adet F-16 uçağı teslim edildiğine dair spesifik bir bilgi verilmedi.

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