Ukrayna'yı Sarsan İHA Saldırısı: 3 Ölü, Yaralılar Var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yeni İHA Saldırısının Detaylarını Açıkladı

Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece gerçekleştirdiği saldırının detaylarını aktardı.

Bölgeye bağlı Brovary şehri ve Hlevas kasabası hedef alınırken, yaralıların da olduğu belirtildi. Zelenskiy, Rusya'nın füze ve İHA üretiminin önüne geçmek için yaptırımların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zaporijya'daki Saldırıda 54 Yaralı

Diğer yandan, Zaporijya Bölgesi'nin Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Zaporijya'ya dün düzenlediği hava saldırısında yaralı sayısının 54'e çıktığını duyurdu. Bu saldırıda bir kişi de hayatını kaybetti.

Rusya'daki İHA Saldırıları İddiaları

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki 'Kremniy' fabrikasına düzenlenen İHA saldırısını duyurdu. Kovalenko, saldırının detaylarını paylaşarak, fabrikanın füze sistemleri, hava savunma sistemleri ve radarlar ürettiğini belirtti.

Kovalenko ayrıca, Ryazan bölgesindeki bir petrol rafinerisinin de hedef alındığını, burada Rus ordusuna petrol ürünleri üretildiğini savundu. Paylaşılan görüntülerde, saldırıların yapıldığı alanlarda yangınların çıktığı görüldü.