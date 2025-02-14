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Ukraynalılar Savaşta Yerlerinden Ayrıldıkları Ülkelerine Dönmeye Başladı

Kızılhaç, savaş nedeniyle yerinden edilen Ukraynalıların, zorluklara rağmen ülkelerine dönmeye başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:08
Ukraynalılar Savaşta Yerlerinden Ayrıldıkları Ülkelerine Dönmeye Başladı

Ukraynalılar Zorlu Şartlarda Ülkelerine Dönüyor

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Kıdemli İnsani Yardım Analisti Madeleine Lyons, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle yerinden edilen Ukraynalıların, yaşadıkları sıkıntılara rağmen ülkelerine geri dönmeye başladığını duyurdu. Lyons, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yapılan haftalık basın toplantısında, Şubat 2022'den bu yana süregelen çatışmanın ardından geri dönüş yapanların sayısının arttığına dair bilgileri paylaştı.

Ekonomik Sıkıntılar ve Belirsizlikler

Yerinden edilmiş birçok Ukraynalının yurtdışında yaşama mücadelesinin sürdürülemez hale geldiğine dikkat çeken Lyons, bu kişilerin Ukrayna'ya geri dönmenin belirsizliği içinde yaşadığını ifade etti. ''Son verilerimiz, ekonomik sıkıntıların ve azalan uluslararası desteğin birçok Ukraynalıyı önemli zorluklarla karşı karşıya bıraktığını gösteriyor'' dedi.

Geri Dönüş Oranları ve Sebepleri

Lyons, yerinden edilmiş her dört kişiden birinin geri döndüğünü vurgulayarak, bu sürecin güvenliğin hâlâ kritik bir endişe kaynağı olduğunu belirtti. Geri dönüş için insanların çeşitli sebeplerle hareket ettiğini kaydeden Lyons, şu bilgileri paylaştı:

  • Aile bir araya gelme arzusu
  • Ekonomik sebep
  • Yurtdışında mali tükenmişlik ve sınırlı erişim
  • Tıbbi bakım ve eğitim ihtiyaçları

Geri dönenlerin %79'unun gıda eksikliği ve diğer acil insani ihtiyaçlarla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade eden Lyons, bu bireylerin Ukrayna'nın yeniden inşa çabalarına katkıda bulunmak için geri döndüğünü vurguladı.

Savaşın Riskleri ve Zorlukları

Lyons, geri dönmenin ciddiyetle birlikte riskler taşıdığını belirtirken, ''Hâlâ yurtdışında yaşayan Ukraynalılar için koşullar oldukça zorlu olmaya devam ediyor'' dedi. Kaynaklarının tükenmekte olduğunu ve çoğunun geçinmek için yeni borçlar almak zorunda kaldığını ifade etti.

Lyons, ayrıca yaşlı Ukraynalıların en savunmasız gruplardan biri olduğunu belirterek, sosyal bağlantıların ve destek ağlarının kaybedilmesinin getirdiği zorluklara dikkat çekti.

Sonuç ve Yardım Çabaları

Yerinden edilmiş Ukraynalıların yurtdışında kaldıkları sürenin uzamasıyla birlikte hayatlarının daha da zorlaştığını belirten Lyons, dil engelinin iş fırsatlarını da kısıtladığını ifade etti. IFRC ve bu krize dahil olan 60 Kızılhaç ve Kızılay Derneği, Ukraynalılar için tarihteki en büyük insani müdahalelerden birini sunmaya devam ediyor ve en çok ihtiyaç duyanlara hayat kurtarıcı yardım sağlıyor.

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