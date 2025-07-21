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Ula'da 2. Akçapınar Leylek Panayırı Coşkusu

Muğla'nın Ula ilçesinde 2. Akçapınar Leylek Panayırı, yerel üreticilerin katılımıyla renklendi. Etkinlikte konser, yarışlar ve atölyeler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 22:15
Ula'da 2. Akçapınar Leylek Panayırı Coşkusu

Muğla'nın Ula İlçesinde 2. Akçapınar Leylek Panayırı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde, Ula Kaymakamlığı, Ula Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 2. Akçapınar Leylek Panayırı, renkli görüntülere sahne oldu.

Özel Etkinliklerle Zenginleştirildi

Akçapınar Mahallesi'nde yapılan panayıra, çevre mahallelerden ve ilçelerden çok sayıda yerel üretici katıldı. Etkinlik, ilkokul yararına düzenlenerek, el emeği ürünlerin satışa sunulmasıyla desteklendi.

Doğa ve Sanat Dolu Aktiviteler

Muğla Bisiklet Derneği tarafından Gökova'da gerçekleştirilen yaban hayatına saygı ve farkındalık bisiklet turunun yanı sıra, etkinlikte kano yarışları, çocuklar için resim atölyesi ve sergisi yer aldı.

Yöresel Kültür ve Eğlence

Yörük Obaları Derneği'nin katkılarıyla sergilenen yöresel oyunların yanı sıra, ünlü sanatçı Tolga Çandar da panayırda konser verdi. Katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 2. Akçapınar Leylek Panayırı gerçekleştirildi. Yörük Obaları Derneğinin...

Muğla'nın Ula ilçesinde 2. Akçapınar Leylek Panayırı gerçekleştirildi. Yörük Obaları Derneğinin katkılarıyla yöresel oyunların da sergilendiği panayırda, Tolga Çandar konser verdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 2. Akçapınar Leylek Panayırı gerçekleştirildi. Yörük Obaları Derneğinin...

Muğla'nın Ula ilçesinde 2. Akçapınar Leylek Panayırı gerçekleştirildi. Yörük Obaları Derneğinin katkılarıyla yöresel oyunların da sergilendiği panayırda, Tolga Çandar konser verdi.

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