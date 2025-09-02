DOLAR
ULAK Haberleşme EYDEP'ten A Sertifikası Aldı

ULAK Haberleşme, SSB'nin EYDEP programında en yüksek yeterlilik olan A Sertifikası'nı alarak 5 yıl süreyle ana yüklenici olma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:30
ULAK Haberleşme EYDEP'ten A Sertifikası Aldı

ULAK Haberleşme EYDEP A Sertifikasıyla Tescillendi

ULAK Haberleşme AŞ, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında en yüksek yeterlilik derecesi olan "A Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Sertifikanın kapsamı ve önemi

Açıklamaya göre, A Sertifikası 5 yıl süreyle geçerli olup ULAK'ın ürün geliştirme yeteneği, üretim kabiliyeti, insan kaynağı kalitesi, süreç yönetimi ve teknolojik altyapısı gibi alanlardaki yüksek performansının kamu otoritesi nezdinde tescillenmesi anlamına geliyor.

Program, savunma sanayisi ekosisteminde faaliyet gösteren firmaların üretim, kalite, insan kaynağı ve teknoloji altyapısını objektif kriterlerle değerlendiriyor. Firmalar aldıkları puana göre sertifika seviyelerine ayrılıyor: 85-100 puan aralığı A, 70-84 puan arası B, 50-69 puan arası C. C ve üzeri puan alan firmalar EYDEP sertifikası almaya hak kazanıyor.

Firmanın ve sektörün kazanımları

A Sertifikası, EYDEP kapsamında alınabilecek en yüksek dereceyi temsil ediyor. Bu sertifika ile firmalar, SSB projelerinde ana yüklenici olarak doğrudan yer alabilme hakkı elde ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik büyük ölçekli projelere teklif verebilme yetkinliğine sahip oluyor. Ayrıca A seviyesindeki firmalar, uluslararası savunma sanayisi firmaları nezdinde de güvenilir tedarikçi olarak kabul edilerek ihracat potansiyelini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, şirketin çalışmalarını özetleyerek şu ifadeyi kullandı: "A Sertifikası, ULAK'ın yerli çözümleri hayata geçirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor". Kömürcü, EYDEP A Sertifikası'nın yıllardır sürdürülen AR-GE, üretim ve kalite çalışmalarının doğal bir sonucu olduğunu belirtti ve yerli ve milli iletişim teknolojileri geliştirerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

ULAK'ın teknolojik yetkinlikleri

İletişim altyapılarında geliştirdiği yerli çözümlerle öne çıkan ULAK, özellikle 5G baz istasyonları, güvenli haberleşme çözümleri ve özel ağ altyapıları gibi teknolojilerle savunma sektöründe kritik projelerde yer alıyor.

