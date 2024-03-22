Ulaşımda aksamalar devam ediyor: Artvin-Ardahan yoluna düşen çığ yolu kapattı

Kar yağışı, ülkenin bir bölümü etkisi altına almaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor. Artvin-Ardahan karayoluna üşen çığ, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Ekipler yol açma çalışması başlattı.