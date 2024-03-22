Bist 100
9.093,89 0%
DOLAR
32,05 0,05%
EURO
34,7 -0,53%
ALTIN
2.228,36 -0,15%

Ulaşımda aksamalar devam ediyor: Artvin-Ardahan yoluna düşen çığ yolu kapattı

Kar yağışı, ülkenin bir bölümü etkisi altına almaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor. Artvin-Ardahan karayoluna üşen çığ, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Ekipler yol açma çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 16:13
Ulaşımda aksamalar devam ediyor: Artvin-Ardahan yoluna düşen çığ yolu kapattı

Ülkenin doğu kesiminde etkili olan yoğun kar, hayatı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Artvin-Ardahan yoluna düşen çığ nedeniyle ulaşım durdu. Sahara Geçidi’nde Yaylalar mevkisinde düşen çığ ile kapanan yolda, ekipler temizleme çalışması başlattı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

10 bin TL emekli maaşı alanlar oh çekecek! Beklenen onay sonunda geldi

10 bin TL emekli maaşı alanlar oh çekecek! Beklenen onay sonunda geldi

TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Türkiye Ulusal Ajansı'na yüksek maaşlı personel alımı! En az lise mezunu şartı ile

Türkiye Ulusal Ajansı'na yüksek maaşlı personel alımı! En az lise mezunu şartı ile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
2
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
3
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
4
Kozan'da yoğun dolu yağışı trafiği felç etti
5
Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti
6
Trabzon’da taş ocağından ölüm haberi: Bir işçi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
7
TBMM işçi alımı yapacak: İlanda 14 farklı branş yer alıyor

Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Özel sektör bayram izinleri netleşti! 1965 TL ek ödeme çıktı

Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Türkiye Ulusal Ajansı'na yüksek maaşlı personel alımı! En az lise mezunu şartı ile

Bayram ikramiyesi piyangosu o kişilere de vurdu! Emeklilerden sonra onlar da alacak!

Emekliye seyyanen zamda 23-24 Mart detayı! 5 bin lira seyyanen zam furyası geliyor

TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

10 bin TL emekli maaşı alanlar oh çekecek! Beklenen onay sonunda geldi

Gelir şartı olmadan tek belgeye 5100 TL ödenecek! Hak sahiplerinin hesaplarında bekliyor

Yalı Çapkını'nda final heyecanı! O isim belli etti: Geldiği gibi gidiyor

Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu