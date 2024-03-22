Ulaşımda aksamalar devam ediyor: Artvin-Ardahan yoluna düşen çığ yolu kapattı

Ülkenin doğu kesiminde etkili olan yoğun kar, hayatı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Artvin-Ardahan yoluna düşen çığ nedeniyle ulaşım durdu. Sahara Geçidi’nde Yaylalar mevkisinde düşen çığ ile kapanan yolda, ekipler temizleme çalışması başlattı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ülkenin doğu kesiminde etkili olan yoğun kar, hayatı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Artvin-Ardahan yoluna düşen çığ nedeniyle ulaşım durdu. Sahara Geçidi’nde Yaylalar mevkisinde düşen çığ ile kapanan yolda, ekipler temizleme çalışması başlattı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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