Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da Sel İncelemelerini Sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da meydana gelen sel felaketinin ardından tekrar sahada. Dünkü yağışlar sonrasında etkilenen bölgeleri ziyaret eden Uraloğlu, durum değerlendirmesi yapıyor.

İlk olarak Akçaabat ilçesi'nde bulunan Sera Gölü'ne giden Uraloğlu, burada kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarını takip etti. AFAD'ın mobil koordinasyon merkezinde de incelemeler yapan Bakan, arama kurtarma ekipleri ile bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Çukurca Mahallesi'nde de incelemelerde bulunarak, Aydın'ın ailesi ve yakınları ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. “Devletimizin tüm imkanları seferber durumda,” diyerek vatandaşlara güvence verdi.

Uraloğlu, Akçaköy Mahallesi'nde yaptığı ziyaretlerde ise, yapılan çalışmalara dikkat çekti. “Dünyada ne imkan varsa bizde de var çok şükür,” dedi.

Esnaf ve vatandaşlarla konuşarak sorun ve taleplerini dinleyen Uraloğlu, devletin yardım süreçleri hakkında bilgi verdi. “Defterdarlık yaklaşık 130 civarında tespit yaptı. Yarın öğlene kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Can suyu desteği vereceğiz, devamını da takip edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu'na ziyaretlerinde Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Trabzon'da dünkü yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine devam etti. Akçaabat ilçesinde yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü Sera Gölü'ne giden Bakan Uraloğlu, AFAD'ın mobil koordinasyon merkezinde çalışmaları takip etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Trabzon'da dünkü yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine devam etti. Akçaabat ilçesinde yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü Sera Gölü'ne giden Bakan Uraloğlu, AFAD'ın mobil koordinasyon merkezinde çalışmaları takip etti.