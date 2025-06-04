DOLAR
39,15 0,01%
EURO
44,82 -0,76%
ALTIN
4.247,73 -0,67%
BITCOIN
4.108.028,36 0,75%

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da Sel İncelemelerini Sürdürüyor

Bakan Uraloğlu, Trabzon'daki sel felaketi sonrası zarar gören bölgelerde incelemeler yapıyor ve vatandaşlarla bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 21:10
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da Sel İncelemelerini Sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da meydana gelen sel felaketinin ardından tekrar sahada. Dünkü yağışlar sonrasında etkilenen bölgeleri ziyaret eden Uraloğlu, durum değerlendirmesi yapıyor.

İlk olarak Akçaabat ilçesi'nde bulunan Sera Gölü'ne giden Uraloğlu, burada kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarını takip etti. AFAD'ın mobil koordinasyon merkezinde de incelemeler yapan Bakan, arama kurtarma ekipleri ile bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Çukurca Mahallesi'nde de incelemelerde bulunarak, Aydın'ın ailesi ve yakınları ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. “Devletimizin tüm imkanları seferber durumda,” diyerek vatandaşlara güvence verdi.

Uraloğlu, Akçaköy Mahallesi'nde yaptığı ziyaretlerde ise, yapılan çalışmalara dikkat çekti. “Dünyada ne imkan varsa bizde de var çok şükür,” dedi.

Esnaf ve vatandaşlarla konuşarak sorun ve taleplerini dinleyen Uraloğlu, devletin yardım süreçleri hakkında bilgi verdi. “Defterdarlık yaklaşık 130 civarında tespit yaptı. Yarın öğlene kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Can suyu desteği vereceğiz, devamını da takip edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu'na ziyaretlerinde Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Trabzon'da dünkü yağış sonrası meydana...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Trabzon'da dünkü yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine devam etti. Akçaabat ilçesinde yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü Sera Gölü'ne giden Bakan Uraloğlu, AFAD'ın mobil koordinasyon merkezinde çalışmaları takip etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Trabzon'da dünkü yağış sonrası meydana...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Trabzon'da dünkü yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine devam etti. Akçaabat ilçesinde yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü Sera Gölü'ne giden Bakan Uraloğlu, AFAD'ın mobil koordinasyon merkezinde çalışmaları takip etti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Köln'de 20 Bin Kişi Tahliye Edildi: İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar İmha Ediliyor
2
Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: Müteahhit Burhan Yalçın Hayatını Kaybetti
3
Moldova'nın AB Üyeliği İçin 2025 Hedefi: Tüm Fasıllar Açılacak
4
ASELSAN, Lise Öğrencilerini Çevre Bilinci İçin Ödüllendirdi
5
Artı Değer Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi Coşkuyla Kutlandı
6
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN Çalışanlarına Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
7
Kurban Bayramı'nda İzmir-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk Artıyor

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor