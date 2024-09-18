Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hedeflerini Açıkladı

Hızlı Tren Projesinde Son Durum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren projesinin gelişimini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

2027 Hedefi

Bakan Uraloğlu, "2027'nin başlarında İzmir'i tamamlayacağız, bu bizim ana hedefimiz. Böylece vatandaşlarımız Ankara'dan İzmir'e sadece 3,5 saatte ulaşabilecekler," dedi.

Bu proje, Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirirken, seyahat sürelerini de önemli ölçüde kısaltmayı amaçlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.