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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Delice'yi Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine yaptığı ziyarette yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 19:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Delice'yi Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Delice İlçesine Ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine yönelik önemli bir ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu, Delice Belediyesi önünde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kaymakam Tugay Cingirt, Belediye Başkanı Yılmaz Uyan ve birçok vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

İlçedeki Projeler Hakkında Bilgi Alındı

Bakan Uraloğlu, daha sonra belediye binasında milletvekili Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan ve AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Bu toplantılar, bölgenin altyapı projeleri ve ulaşım sorunlarına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdı.

Hediyelerle anıldı

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, Bakan Uraloğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti. Bu jest, yerel yönetimle merkezi hükümet arasındaki güçlü bağların bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Uraloğlu, ziyaretinin ardından Delice ilçesinden ayrıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine ziyarette bulundu....

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu (Sağda), Delice Belediyesi önünde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan (Solda) ve Belediye Başkanı Yılmaz Uyan (Ortada) tarafından karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine ziyarette bulundu....

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu (Sağda), Delice Belediyesi önünde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan (Solda) ve Belediye Başkanı Yılmaz Uyan (Ortada) tarafından karşılandı.

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