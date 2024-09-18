Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan İstanbul-Ankara Hattı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasında ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için yeni projelerin gündeme geldiğini belirtti.

Otoyol ve Hızlı Tren Hattı İhtiyacı

Bakan Uraloğlu, "İstanbul ile Ankara arasında hem bir otoyol hem de yeni bir hızlı tren hattı inşa edelim istiyoruz. Bu projeler, iki şehir arasındaki ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirecek." şeklinde ifade etti.

Bu açıklama, Türkiye'nin ulaşım politikaları ve sürdürülebilir gelişim hedefleri açısından büyük bir öneme sahip.