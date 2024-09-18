Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kişisel Veriler Hakkında Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Uraloğlu, kişisel verilere dair endişelerin yersiz olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bugünün Türkiye'sinde kişisel verilere ilişkin bir sızıntı ve riski yok. Suni şekilde bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Güvenliği Ön Planda

Uraloğlu, kişisel verilerin güvenliği konusunda alınan tedbirlerin etkin olduğunu ve bu konudaki şeffaflığın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ülke genelinde veri koruma sisteminin güçlendirileceğini belirtti.

Toplumun Bilinçlendirilmesi

Bakan, yanlış bilgilendirmelere karşı toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, herkesin bu konuda dikkatli olmasının önemini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.