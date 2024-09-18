DOLAR
34,11 -0,11%
EURO
37,99 -0,1%
ALTIN
2.817,97 -0,12%
BITCOIN
2.061.326,64 -0,58%

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kişisel Veriler Hakkında Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, kişisel veri sızıntısı riskinin bulunmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kişisel Veriler Hakkında Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Uraloğlu, kişisel verilere dair endişelerin yersiz olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bugünün Türkiye'sinde kişisel verilere ilişkin bir sızıntı ve riski yok. Suni şekilde bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Güvenliği Ön Planda

Uraloğlu, kişisel verilerin güvenliği konusunda alınan tedbirlerin etkin olduğunu ve bu konudaki şeffaflığın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ülke genelinde veri koruma sisteminin güçlendirileceğini belirtti.

Toplumun Bilinçlendirilmesi

Bakan, yanlış bilgilendirmelere karşı toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, herkesin bu konuda dikkatli olmasının önemini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu....

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu....

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kalkınma Yolu Projesinde Son Aşamalar
2
Ursula von der Leyen'in Yeni AB Komisyonu: Beklentileri Karşılayamadı
3
Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı
4
Neuralink'in Blindsight Cihazı FDA'dan Çığır Açan Unvanı Aldı
5
Köln'de Giyim Mağazası Önünde Patlama: Bir Yaralı
6
Çorum'da Çiftçi, Küçük Patatesleri Ücretsiz Dağıttı
7
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!