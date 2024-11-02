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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Niğde Merkez İlçe Kongresi'nde Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Niğde'de önemli ulaşım yatırımlarını açıkladı ve uluslararası sorunlara değindi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Niğde Merkez İlçe Kongresi'nde Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Niğde Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada dikkat çekici bilgiler paylaştı. Bakan Uraloğlu, "Bugüne kadar Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geçen araç sayısı 23 milyon 88 bin. Türkiye'deki toplam araç sayısının ise 30,5 milyon olduğunu vurguladı.

Kongreye Dair Düşünceler

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede Uraloğlu, bu tür organizasyonların hayırlı olmasını diledi. AK Parti'ye oy verenlerin sadece bir siyasi partiyi değil, Anadolu'nun kapılarını açan tarihi bir dava olduğunu belirtti.

Uluslararası Durumlar ve Türkiye’nin Tutumu

Uraloğlu, dünyanın içinde bulunduğu zor koşullara da değinerek, "Etrafımızda Rusya-Ukrayna savaşı, Israel'in Gazze'deki zulmü gibi problemler var. Bu zulme net bir şekilde 'hayır' diyen tek kişi Cumhurbaşkanımızdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Türkiye bu haklı davanın uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi için çalışmalara devam ediyor" dedi.

Son Yatırımlar ve İleri Dönüşümler

Uraloğlu, Niğde'de yapılan önemli yatırımları da aktardı. Son 22 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına 70 milyar 313 milyon lira yatırım yapıldığını belirtti. Yıl boyunca kendilerini geliştirdiklerini dile getiren bakan, "Ankara-Niğde Otoyolu sadece 2,5 yılda tamamlandı ve yolculuk süresini 4 saatten 2 saat 20 dakikaya indirdik" şeklinde konuştu.

Demiryolu Projeleri ve Lojistik Yatırımları

Bakan Uraloğlu, demiryolu ağının modernizasyonuna da dikkat çekerek, Karaman-Ulukışla hızlı demiryolu projesinin tamamlanması ile seyahat süresinin 2 saat 25 dakika'dan 1 saat 35 dakika'ya düşeceğini duyurdu. Ayrıca, 1,2 milyon ton yük taşımaya kapasiteli modern bir lojistik merkez inşa ettiklerini açıkladı.

Kongreye Katılanlar

Kongrede Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de yer aldı.

Valilik Ziyareti

Bakan Uraloğlu, programının ardından Valilikte Vali Cahit Çelik ile görüştü ve sonra Niğde Belediyesine geçerek Başkan Emrah Özdemir ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.

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