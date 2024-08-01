Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Trabzon Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Trabzon'da Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen bir etkinlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast hakkında, "Bu, savaşın coğrafyaya yayılmasıyla ilgili gayretlerdir. Türkiye ise Cumhurbaşkanımızın duruşu doğrultusunda güçlü bir irade göstermektedir," dedi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Trabzonspor'un Süper Lig'deki 50. yılı etkinliklerine de katıldıklarını vurguladı. Trabzon'a AK Parti hükümetleri döneminde büyük yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Uraloğlu, Kanuni Bulvarı'nın tamamlanmak üzere olduğunu ve çevre yolu projesinin ilk etabına başlandığını açıkladı.

Hafif Raylı Sistem ve Hızlı Tren Projeleri

Uraloğlu, şehrin hafif raylı sistemini projenin onaylandığını ve çalışmalara başlandığını belirterek,"Bu ay proje programına alınması bekleniyor," dedi. Ayrıca, Kırıkkale ile Çorum arasında hızlı tren projesi için ihaleye çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

İsmail Heniyye'nin Suikastı ve Bunun Anlamı

İsmail Heniyye'nin suikastıyla ilgili olarak, "Bu şiddet olaylarını en üst perdeden kınıyoruz. Savaşın coğrafyaya yayılma çabaları, Türkiye'nin dikkatli duruşuyla engellenmelidir. Temennimiz, bu vahşetin bir an önce sona ermesidir," ifadelerini kullandı.

Yeni Havalimanı Projeleri

Trabzon Havalimanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yeni bir havalimanı projemiz var ve bunu yatırım programına aldık. Şehrin ihtiyaçlarına uygun bir havalimanı projesini hayata geçireceğiz," dedi. Çalışmaların 2024'te gündeme alınacağını belirten Uraloğlu, mevcut pistin yeterli olmadığını ve yeni havaalanı için çalışmalara başlanması gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, ziyarette açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, ziyarette açıklamalarda bulundu.