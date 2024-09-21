Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOSAB Kavşağını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Bursa'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yapımı devam eden Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Kavşağı'nı yerinde inceledi.

İnceleme ve Bilgilendirme

Bakan Uraloğlu, Karacabey ilçesinde bulunan şantiye alanında, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile bir araya gelerek, kavşak ve bağlantı yolları hakkında detaylı bilgi aldı.

Kapalı Toplantı

İncelemenin ardından Bakan Uraloğlu, TEKNOSAB Yönetim Kurulu üyeleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, bölgenin ulaşım projeleri ve sanayinin gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 2), İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yapımı devam eden Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen (ortada) ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan kavşak ve bağlantı yollarıyla ilgili bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 2), İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yapımı devam eden Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen (ortada) ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan kavşak ve bağlantı yollarıyla ilgili bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 2), İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yapımı devam eden Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen (ortada) ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan kavşak ve bağlantı yollarıyla ilgili bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 2), İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yapımı devam eden Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen (ortada) ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan kavşak ve bağlantı yollarıyla ilgili bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 2), İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yapımı devam eden Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen (ortada) ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan kavşak ve bağlantı yollarıyla ilgili bilgi aldı.