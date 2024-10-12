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Ülkemizde Yasa Dışı Sınır Geçişine Geçit Yok

Yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:10
Ülkemizde Yasa Dışı Sınır Geçişine Geçit Yok

Hudut Güvenliği Sağlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Bu kişilerin arasında 2 FETÖ ve 1 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Tedbirler Devam Ediyor

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi," ifadelerine yer verildi.

Uluslararası İşbirliği Önemli

MSB, yasadışı geçişlere karşı mücadelenin sürekliliği için uluslararası işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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