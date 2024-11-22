Uludağ'da Çorba Fiyatına Şok Ceza: 171 Bin Lira!

Uludağ'da Haksız Fiyat Artışı!

Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü inceleme sonucunda, Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bir otelin restoranında çorba fiyatının 500 liradan 1000 liraya çıkarıldığı tespit edildi. Bu durum üzerine işletmeye 171 bin 600 lira ceza uygulandı.

Denetim ve Haksız Fiyat Tespiti

2023-2024 kış turizmi sezonunda haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği gerekçesiyle otel hakkında inceleme başlatıldı. 'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' ve 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği' çerçevesinde yapılan denetim, çorba fiyatında haksız artış olduğunu ortaya koydu.

Cezanın Detayları ve Gelecek Tehditler

İlgili tutanak, işletme yetkililerinin savunmasıyla birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilecek. İnceleme sonucunda işletmeye 1 milyon liraya kadar yeni bir ceza da uygulanabilir.

Diğer Aykırılıklar ve Ek Cezalar

Denetim sırasında, işletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özelliklerinin doğru bir şekilde belirtilmediği, kapı girişinde ve iç kısımda bu bilgilerin eksik olduğu belirlendi. Bu detaylar nedeniyle toplamda 78 aykırılık rapor edildi. Fiyat listelerinde tüm vergileri kapsayan ürün satış fiyatlarının ve uygulama tarihinin belirtilmemesi, işletmeye ek olarak 171 bin 600 lira idari para cezası getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili "haksız fiyat artışı"ndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmede denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili "haksız fiyat artışı"ndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmede denetim yaptı.