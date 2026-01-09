Uludağ'da Fotokapana Yakalanan Yavru Bozayı Ailesinin Peşinden Zıplayarak Koştu

Uludağ'da fotokapan görüntüleri, Bozayı (Ursus arctos) yavrusunun ailesinin peşinden zıplayarak koştuğunu ve türün sağlıklı popülasyonunu gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:10
Uludağ'da Fotokapana Yakalanan Yavru Bozayı Ailesinin Peşinden Zıplayarak Koştu

Uludağ'da Fotokapana Yakalanan Yavru Bozayı Ailesinin Peşinden Zıplayarak Koştu

Doğadan iç ısıtan görüntüler

Türkiye’nin en büyük kara memelilerinden olan Bozayı’nın (Ursus arctos) Uludağ’daki yaşamına dair önemli bir an, yaban hayatı için kurulan fotokapan sayesinde kayıt altına alındı. Görüntülerde yavru bozayının hoplaya zıplaya ailesinin peşinden koşması izleyenleri gülümsetti.

Fotokapan kareleri, türün üreme başarısına ve popülasyonun sağlıklı bir şekilde devam ettiğine dair olumlu işaretler sunuyor. Yavru bozayının oyunu ve aileyle iletişimi, doğal yaşamın canlılığını gözler önüne serdi.

Uzun süreli yavru bakımı da dikkat çekiyor: Yavrular, yaklaşık 2-3 yıl boyunca annelerinin gözetiminde kalarak beslenme, barınma ve hayatta kalma becerilerini öğreniyor. Bu dönemdeki öğrenme süreci, türün geleceği için hayati önem taşıyor.

Anne ayının yavrularını koruma içgüdüsü ise doğadaki en güçlü savunma mekanizmalarından biri olarak biliniyor. Uludağ’da kaydedilen bu samimi anlar, hem bilimsel hem de toplumsal açıdan değer taşıyor.

