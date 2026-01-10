Pediatri 2.0: Cerrahpaşa'da Çocuk Sağlığında Teknoloji Dönüşümü

Pediatri 2.0: Değişim Başladı

"Pediatri 2.0: Değişim Başladı" temasıyla düzenlenen programda, çocuk sağlığındaki dönüşümün tüm boyutları teknoloji ve güncel klinik uygulamalar ekseninde ele alındı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Kongre Başkanı Prof. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek başta olmak üzere uzman konuşmacılar, yapay zekâdan genetik tanıya, beslenmeden küresel aşılama dinamiklerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yaptı.

Kongrenin ana hedefi: Klinik tıp ve teknolojiyi birleştirmek

Prof. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, kongre temasını ve hedeflerini şöyle özetledi: "Amacımız, klinik tıp ile hızla gelişen teknolojiyi bir araya getirmek" dedi. Zeybek, dijital dünyanın hasta-hekim etkileşimini değiştirdiğini; hastaların internet ve yapay zekâ kaynaklı bilgilere dayalı şekilde sağlık hizmetlerine geldiğini belirterek, bu teknolojilerin doğru ve güvenli biçimde klinik kararlara entegre edilmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca yapay zekânın hekimin yerini alamayacağını ancak karar süreçlerini destekleyebileceğini kaydetti.

Çocukları koruma öncelikleri

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk sağlığını yalnızca bir bilim dalı olarak değil, çocukların yaşam hakkını ve geleceğini koruyan bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini belirtti. Kasapçopur, kongrede özellikle dijital bağımlılık, yanlış beslenme ve bilim dışı uygulamalara karşı uyarılarda bulundu ve doğrudan şu ifadeyi kullandı: "15 yaş altındaki çocukların sosyal medya uygulamalarından korunmasını destekliyoruz. Sosyal medyanın çocukların ruhsal, sosyal ve zihinsel gelişimi üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabildiğini biliyoruz".

Kongrede ayrıca Kasapçopur'un vurguladığı başlıca koruma önerileri öne çıktı: 18 yaş altındaki çocukların ultra işlenmiş, paketli ve sağlıksız gıdalardan korunması, toplumda yaygınlaşan elektronik sigara ve benzeri ürünlerin çocuklar için oluşturduğu ciddi tehdit ve çocukları bilimsel, çağdaş ve etik hekimlik anlayışıyla geleceğe hazırlama hedefi.

Yapay zekâ, genetik ve güncel tedavi yaklaşımları

Kongrede yapay zekânın klinik pratikteki rolü, genetik ve moleküler tanıda güncel yöntemler, biyolojik ve hedefe yönelik tedaviler ile adölesan sağlığı gibi konular, alanında uzman konuşmacılar tarafından güncel bilimsel veriler ışığında tartışıldı. Bilimsel program, ileri teknolojik gelişmeleri pediatristlerin sahada karşılaştığı klinik sorunlarla birlikte ele alacak şekilde kurgulandı.

Genetik ve metabolizmada yeni teknolojiler

Kongre Sekreteri Doç. Dr. Nilay Güneş, Genetik ve Metabolizma Oturumu'nda yeni nesil ve uzun okuma dizileme teknolojileri, genomik yaklaşımlar ve yapay zekâ destekli varyant yorumlama araçlarının değerlendirildiğini aktardı. Nadir genetik ve metabolik hastalıklarda hedefe yönelik tedavilerin güncel verilerle tartışıldığını ve genetik tanının klinik pratiğe entegrasyonu ile kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının pediatrik hasta yönetimine katkılarının detaylandırıldığını belirtti. Doç. Dr. Güneş, oturumda ayrıca genetik danışmanlık ve etik boyutların da ele alındığını vurguladı.

Uyku tıbbında teknolojik dönüşüm

Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç, çocuklarda uyku bozukluklarının büyüme, öğrenme ve kardiyopulmoner sağlığı doğrudan etkilediğini hatırlattı. Doç. Dr. Kılınç, "Giyilebilir sensörler, evde uygulanabilen uyku testleri ve yapay zekâ destekli analiz sistemleri, çocukların daha doğal uyku ortamlarında değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır" diyerek yeni nesil teknolojilerin özellikle prematüre ve nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklar için önemli alternatif sunduğunu söyledi.

Adölesan sporcuların beslenmesi

Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tanyel Zübarioğlu, spor yapan adölesanlarda beslenme yaklaşımının kısa vadeli performanstan ziyade sağlıklı büyüme ve gelişmeyi desteklemek olması gerektiğini vurguladı. Zübarioğlu, yanlış takviye kullanımının risklerine dikkat çekerek, "Çocuklar küçük birer erişkin değildir; bu nedenle erişkin sporcu beslenme önerilerinin doğrudan çocuklara uygulanması doğru değildir" uyarısında bulundu. Süreçte multidisipliner iş birliğinin ve bilgi okuryazarlığının güçlendirilmesinin önemine değindi.

Küresel sağlık, enfeksiyon dinamikleri ve aşılama

Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Deniz Aygün, küreselleşme, iklim değişikliği ve göçlerin enfeksiyonları küresel bir tehdit haline getirdiğini belirterek, aşılamanın toplumları korumadaki en etkili yol olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Aygün, küresel aşılama oranlarındaki düşüşün aşı ile önlenebilir hastalıklarda artışa yol açtığı uyarısında bulundu ve antimikrobiyal dirençle mücadelede aşıların stratejik rolüne dikkat çekti. Ayrıca güçlü bağışıklama programları ve akılcı antibiyotik kullanımının çocukları geleceğin tehditlerine karşı korumanın anahtarı olduğunu ifade etti.

Kongre, teknolojik yenilikleri klinik uygulamalarla birleştirerek çocuk sağlığında pratikte karşılığı olan, bilimsel ve etik yaklaşımları öne çıkaran bir gündem sundu.

