RTÜK ile Genç Liderler: 'Doğanın Enerjileri Bizimle' Akran Eğitimcisi Programı

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) öncülüğünde yürütülen Doğanın Enerjileri Bizimle: Genç Liderler Çevresel İletişim ve Medya Ağı projesinin eğitim aşaması olan Akran Eğitimcisi Gelişim Programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Program ve ortak kurumlar

Program, RTÜK önlüğünde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Erciyes Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve Ulusal Siyasi Araştırmalar ve Kamu Yönetimi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi. Eğitim, Eyüpsultan'da bulunan TÜGVA binası toplantı salonunda yapıldı.

30 büyükşehirden 40 kişi katılımıyla gerçekleşen programda konuşmalar ve sunumlar yer aldı.

RTÜK temsilcisinin konuşması

RTÜK İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Erhan Güven, programın gençleri bilinçlendirmeye yönelik olduğunu vurguladı. Güven, "Bu programın temel amacı, gençlerle, toplumla doğanın potansiyeli ve önemi hakkında, çevrenin önemi hakkında olabildiğince farkındalığın arttırılması, toplumun bilinçlendirilmesi ve düşünsel olarak gelişimin sağlanması hususunda gerekli adımların atılmasıdır. Çok iyi biliyoruz ki artık teknolojik yatırımlar, yasal düzenlemeler, çevreyi korumamız adına, toplumu bilinçlendirmek adına yeterli bir refleks olarak görünmüyor" dedi.

Güven, projede ortaklarla birlikte temel amaçlarının çevre ve doğa konusunda toplumun, özellikle gençlerin daha fazla bilgilendirilmesi olduğunu belirtti: "RTÜK olarak, yürüttüğümüz projede ortaklarımızla beraber temel amacımız çevre, doğa konusunda toplumun, gençlerin daha fazla bilgilendirilmesidir."

Katılımcılar ve hedefler

Güven, eğitime katılan gençler hakkında şu bilgileri paylaştı: "Doğanın enerji projesinde RTÜK olarak, yürüttüğümüz projede ortaklarımızla beraber temel amacımız çevre, doğa konusunda toplumun, gençlerin daha fazla bilgilendirilmesidir. Bu konuda temel faktör gençler. Gençler üzerinden akran eğitimleri düzenlenecektir. Bugün burada bu çalışmanın bir faaliyeti olarak akran eğiticisi eğitimleri düzenleniyor. 30 gün büyükşehirden genç kardeşlerimiz var burada. 30 büyükşehirden genç kardeşlerimiz bugün buradan çıkarken elbette daha donanımlı bir halde çıkacaklar. Bizim temel beklentimiz, onlardan daha donanımlı daha bilgili olmaları değil sadece bununla beraber bu donanımı, bilgiyi gittikleri şehirde bir meşale gibi bir noktaya getirmeleridir".

Güven, çalışmanın medyada görünürlüğünün etkisine de dikkat çekerek şunları kaydetti: "Bugünkü eğitici eğitim programına 30 büyükşehirden gelen temsilci arkadaşlarımız katılıyor. Yaklaşık 40 kişiye eğitici eğitimi verilecek. Bu arkadaşlar kendi şehirlerinde bunu anlatacaklar. Aynı zamanda da illerde de bu programlar gerçekleştirilecek. Aynı zamanda kendi gittikleri illerde akranlarına yönelik dünyayı değiştirebilecekleri mottolarla eğitimler düzenleyecekler. Bu yapılan çalışmanın medyada görülmesinin etkisini biliyoruz. Bir otorite olarak RTÜK’ün konu üzerindeki temel görevlerimizden biri gençlerimizin yapmış olduğu bu çalışmayı, topluma ulusal ve uluslararası düzeyde olabildiğince ulaştırmayı ve görünür hale getirmeyi amaçlamaktadır".

Eğitim programı, farklı sunum ve oturumlarla devam etti.

