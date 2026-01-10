Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilik Vurgusu

Atatürk heykeline çelenk sunumu ve KGC'nin değerlendirmesi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından cemiyette bir kokteyl verildi. Burada açıklamalarda bulunan KGC Başkanı Metin Kösedağ; kimin gazeteci, kimin sosyal medya kullanıcısı olduğunun ayırt edilmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Kösedağ'ın açıklaması:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü; ne yazık ki bir kutlama gününden çok mesleğin içinde bulunduğu çıkmazların yeniden hatırlandığı bir gün olarak anılıyor. Oysa bu tarih; emeğin, fedakarlığın, kamu adına denetim yapma sorumluluğunun ve doğru bilgiyi halka ulaştırma mücadelesinin simgesidir. Bugün gazeteciler; ekonomik güvencesizlikten mesleki itibarsızlaştırmaya, sosyal medya kirliliğinden hukuki belirsizliklere kadar pek çok sorunla karşı karşıyadır. En büyük problemlerden biri ise gazeteciliğin bir meslekten çıkarılıp, herkesin kolaylıkla ’gazeteciyim’ diyebildiği bir alana dönüştürülmesidir. Özellikle sosyal medyada hiçbir etik süzgeçten geçmeyen, teyide dayanmayan, çoğu zaman algı ve linç amacı taşıyan paylaşımlar gerçek gazeteciliği ayaklar altına almaktadır. Bu noktada idareciler ve karar vericilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Basın toplantılarında, kamu bilgilendirmelerinde ve resmi organizasyonlarda kimin gazeteci, kimin sosyal medya kullanıcısı olduğunun ayırt edilmesi artık bir zorunluluktur"

