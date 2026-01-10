Lodos Kocaeli'yi Karanlığa Gömdü: Elektrik Kesintileri Bazı Bölgelerde 20 Saati Aştı

Kocaeli'de iki gün önce etkili olan şiddetli lodos, şehir genelinde büyük hasara yol açtı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve elektrik telleri koptu; birçok ilçe adeta karanlığa gömüldü.

Kesintilerin yaygınlığı ve etkileri

Marmara Bölgesi'ni iki gün önce etkisi altına alan kuvvetli lodos nedeniyle Esentepe, Sekbanlı TOKİ, Körfez Fatih Mahallesi ve Şirintepe Mahallesi başta olmak üzere şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Kopan teller nedeniyle bazı noktalar uzun süre karanlık kaldı; vatandaşlar evlerinde ısınamadıklarını, özellikle hasta ve çocukların zor durumda olduğunu belirtti.

SEDAŞ'a erişim sorunları

Vatandaşlar, SEDAŞ'ın 186 Çağrı Merkezi'ne ulaşamadıklarını ve acil hizmet talep ettiklerini söyledi. Sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından yapılan başvurulara rağmen çağrı merkezinin yanıt vermediği ifade edildi.

"2026 yılında olmamıza rağmen SEDAŞ’ı arıyoruz açmıyorlar. Evlerimiz buz gibi, sokaktayız. Yaz değil, kış ayındayız. Hastalarımız ve çocuklarımız var. SEDAŞ, müşteri hizmetleri, neredesin? Ne zaman hizmet vereceksiniz?"

Bölgelerdeki süre ve iletişim sıkıntısı

Özellikle Körfez Güney Mahallesi Toprak Sokak, Umuttepe Sekbanlı TOKİ konutları ve İzmit Şirintepe Mahallesi Atabey Sokak gibi bölgelerde elektrik kesintileri yaklaşık 20 saat sürdü. Bazı vatandaşlar telefon şarjlarının bittiğini ve iletişim sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

