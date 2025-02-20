Uludağ'da Kar Kalınlığı 118 Santimetreye Ulaştı

Uludağ'da son yağışlarla birlikte kar kalınlığı 118 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:48
Uludağ'da Kar Kalınlığı 118 Santimetreye Ulaştı

Uludağ'da Kar Kalınlığı Rekor Düzeye Ulaştı

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi destinasyonlarından biri olan Uludağ'da, kar kalınlığı dikkat çekici bir seviyeye, 118 santimetreye ulaştı. Bu bilgi, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen verilerle doğrulandı.

Hava Durumu ve Beklentiler

Uludağ'da, özellikle Oteller Bölgesi'nde kaydedilen 118 santimetrelik kar kalınlığı, son yağışlarla birlikte gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise en düşük -8 derece, en yüksek ise -4 derece olarak ölçüldü.

Bugün öğle saatlerinde bölgede yeniden kar yağışının beklenmesi, bu kış sezonunu kayak severler için cazip kılmakta. Ayrıca, cuma ve cumartesi günleri de kar yağışının devam etmesi öngörülüyor. Bu durum, Uludağ'a gelen ziyaretçilere keyifli bir kış tatili sunacak.

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