Uludağ'da Nisan Ortasında Kayak Keyfi: Güneşli Pistlerde Eğlenceyi Yaşayın

Uludağ, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizm merkezlerinden biri olarak, nisan ortasında yağan karla birlikte kayak tutkunlarına eşsiz bir fırsat sunuyor. Geçen hafta etkili olan yağışların ardından karla kaplanan pistlerde kayak keyfi hız kazandı.

Mart sonunda sezonu kapatan Uludağ'da, aralık ayında başlayan kayak sezonunun kısaldığı gözlemleniyor. Ancak nisan ayındaki kar yağışı, yerli ve yabancı turistleri yeniden kayak yapmaya teşvik etti. Yalova ve İstanbul gibi çevre illerden gelen ziyaretçiler, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinden gelen turistlerle birlikte, güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Uzayan Sezonun Avantajları

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nden Edin Kızılırmak, nisanda yağan karın sezonu uzatmasından memnun olduklarını belirtti. Kendisi, “Pistteki kar gerçekten çok güzel. İstanbul'dan gelen ailelerle birlikte kayak dersi veriyoruz ve Uludağ'a olan ilginin arttığını görüyoruz.” diye ifade etti.

Güneşli Hava ile Eğlence Katlıyor

Yalova'dan gelen Ada Esila Karça, “Güneşli havalarda kayak yapmak çok eğlenceli” diyerek duyduğu mutluluğu paylaştı. Babası Tavkan Karça ise, “Uludağ'daki tesisin açık olduğunu internetten öğrendik ve son kayma deneyimimizi yaşamak için geldik” açıklamasında bulundu.

Kaçırılmayacak Fırsat

Eskişehir'den gelen Ercan Şirinli, geçen haftaki kar yağışının ardından Uludağ'a gelerek, “Nisan ayında kayak yapmak gerçekten güzel bir duygu. Çoğu yerde denize giriliyor ama biz burada kayak yapıyoruz” dedi. Eskişehirli Olçun Eryılmaz ise, “Kayak sezonunun yeniden açıldığını duyduk ve güneşli bir günde burada olmak harika” sözleriyle Kayak tutkunlarına seslendi.

Uludağ, bu nisan ayında kar yağışıyla birlikte kayak severlere eğlenceli ve keyif dolu anılar biriktirmek için eşsiz bir fırsat sunmaya devam ediyor.

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, nisan ayında yağan kar, yerli ve yabancı turistlere güneşli havada kayak yapma imkanı sundu.

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, nisan ayında yağan kar, yerli ve yabancı turistlere güneşli havada kayak yapma imkanı sundu.