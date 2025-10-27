Uludağ'da Ormanda Kaybolan 2 Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Uludağ'da ormanda kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Sarıalan mevkisinde kaybolan iki arkadaş için ekipler bölgede

Uludağ'a gezmek için çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken, Eyüp K. ile Murat A. Sarıalan mevkisinden yürüyerek inmek istedi.

Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden iki arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yollarını bulamadıklarını bildirdi ve yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyal ile konum belirlemeye çalışırken, bölgede yoğun arama çalışmaları devam ediyor.

