Uludağ'da Sezon Öncesi Hazırlıklar Tam Gaz

Uludağ'da oteller sezon öncesi hazırlıklarını tamamlıyor; kar 8 santimetre, JAK timleri ve işletmeciler sezondan umutlu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:31
Türkiye'nin gözde kış turizm merkezi Uludağ'da yaklaşan sezon öncesi otellerde hummalı hazırlıklar sürüyor. Bölgede ölçülen kar seviyesi 8 santimetre olarak kaydedildi ve yerli ile yabancı turistlerin ilgisi artıyor.

Özellikle birinci bölgede teleskileri yoğun şekilde kullanan Orta Doğu, Çin, Kore, Japonya ve Arap ülkelerinden gelen ziyaretçiler dikkat çekiyor. Tatillerini jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında geçiren turistlerin akını bölgede hareketliliği artırdı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ise yılın dört mevsimi 7/24 görev yapıyor. Kar motosikletleriyle gelen anlık ihbarlara ve kayıp vakalarına hızla müdahale eden JAK ekipleri, bölge güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynuyor.

Mevcut kar örtüsü, kayak severler ve doğa tutkunları için cazibesini koruyor. Karla kaplı oteller bölgesinin havadan çekilen drone görüntüleri ise adeta kartpostalları aratmıyor.

İşletmeciler Yeni Sezondan Umutlu

Otel Beceren'in sahibi Haluk Beceren, çalışmaların tamamlandığını ve mekanik tesislerin kar yeterli olduğunda açılacağını belirterek şunları söyledi: "Biliyorsunuz Uludağ’da ağırlıklı kış sezonu hareketlilik yaşıyoruz. Yaz sezonu da gelen giden oluyor ancak otellerin büyük bir bölümü kapalı. Bu yaz tüm oteller kapalıydı. Çünkü yangın sebebiyle tüm oteller kendine çeki düzen vermeye çalıştı. Onlarda bitirildi kış sezonuna şuanda hazır vaziyetteyiz. Kar yeterli seviyeye ulaştığında mekanik tesislerimizde açılacak. Pistlerimiz hazır. Taşları temizledik. Tüm bakımları yaptık. Şuan kış sezonu için hazırız. Bekliyoruz. İyi bir kar yağarsa hemen açacağız."

Karkay Otel sahiplerinden Ali İhsan Özdemir ise otellerinin 12 ay açık olduğunu, eksiklerinin bulunmadığını ve sezondan umutlu olduklarını söyledi. Özdemir, pistlerde yeni düzenlemeler yaptıklarını; 20 santimetre kar kalınlığına ulaşıldığında kendi pistlerinde kayak öğretilebileceğini belirtti. Geçen sene 18 Aralık'ta sezonu açtıklarını, bu sezon başlamadan önce %30 yoğunluk yaşandığını ve kayak kiralama bedellerinin bin 200 ile bin 700 arasında değiştiğini ifade etti.

