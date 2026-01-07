Uludağ'da Sisler Arasında Anne Yaban Kedisi ve Yavruları Fotokapana Yansıdı

Uludağ'da kurulan fotokapanlar, sisli ormanda ilerleyen bir anne yaban kedisi ve yavrularının güvenli rota oluşturma anını görüntüledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:17
Uludağ bölgesinde kurulan fotokapanlar, yaban hayatına dair etkileyici bir görüntüyü kayıt altına aldı. Sisle kaplı ormanlık alanda ilerleyen bir anne yaban kedisi, yavrularına rehberlik ederken kameraların kaydettiği anlar, bölgenin doğal yaşam döngüsünü gözler önüne serdi.

Görüntülerde anne kedinin, yavrularının önünden ilerleyerek onları yönlendirdiği ve çevreyi kontrol altında tutarak güvenli bir rota oluşturduğu dikkat çekiyor. Hareketleri, yavruların takip etmesi için net ve planlı bir yönlendirme içeriyor.

Uzmanların Değerlendirmesi

Uzmanlar, bu tür davranışların yavruların hayatta kalma becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığına işaret ediyor. Anne yaban kedisinin rehberliği; avlanma, sessiz hareket etme ve tehlikelerden sakınma gibi temel reflekslerin öğrenilmesinde kritik bir rol oynuyor.

Yaban kedilerinde anneliğin yalnızca korumayla sınırlı olmadığı; bu dönemde yavruların hayatta kalma stratejilerini pratik ederek edindiği becerilerin, türün nesiller boyunca sürdürülmesinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Uludağ'ın Biyoçeşitliliğine Dair Bir Görüntü

Bu kareler, Uludağ’ın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor ve bölgenin yaban hayatı açısından taşıdığı önemi hatırlatıyor. Doğanın kendi döngüsü içinde yaşamın nesiller boyunca nasıl sürdüğünü anlatan bu görüntüler, koruma çalışmalarının değerini de ortaya koyuyor.

