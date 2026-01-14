Uludağ’da Sömestr Yoğunluğu Zirveye Çıktı: Kar 98 cm, Oteller Doldu

Uludağ’da Sömestr Yoğunluğu Zirveye Çıktı

Türkiye’nin ilk ve en büyük kayak merkezi olan Uludağ’da sömestr tatiliyle birlikte yoğunluk hissedilir seviyeye ulaştı. 29 Aralıkta kayak pistlerinin açılmasıyla sezon resmen başlarken, kar kalınlığının 98 santimetreye yaklaşması ve uygun hava şartları hem tatilcileri hem de işletmecileri sevindirdi. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine dayanırken, pistler yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

Sezon ve hava koşulları

Yaklaşık 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin hizmet verdiği Uludağ’da sezonun ilk karı 8 Ekimde düştü. Oteller 19 Aralık itibarıyla kapılarını açarken, kayak pistlerinin faaliyete geçmesiyle bölgedeki hareketlilik hız kazandı. Kar kalınlığının 98 santimetreye ulaştığı zirvede hava sıcaklığı gündüz 1 dereceye kadar yükselirken, gece saatlerinde eksi 11 dereceye kadar düştü.

Kapasite, doluluk ve fiyatlar

Kayakseverlerin akın ettiği Uludağ’da konaklama fiyatları geniş bir aralıkta değişiyor. Kamuya ait misafirhanelerde doluluk oranı yüzde 100e ulaşırken, kişi başı konaklama ücretleri (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) 2 bin 500 TL’den başlıyor. Beş yıldızlı otellerde ise tam pansiyon konaklama tercih eden tatilciler için kişi başı gecelik ücretler 40 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.

Otel yetkilisinin değerlendirmesi

Otel yetkilisi Harbi Türk, "Sömestr geldi, Uludağ adeta beyaz gelinliğini giydi. Yılbaşı dönemini dolu dolu geçirdik. Hemen ardından sömestr tatilinde de talepler oldukça yüksekti ve yüzde 70 doluluk oranını aştık. Bu yıl talebin yoğun olması bizleri son derece memnun etti. Otellerde ve tesislerde birbirinden güzel aktiviteler bulunuyor. 15 tatil için sömestrde gelecek tatilciler, hem kendileri hem de çocukları için kayak odalarında ve otel içlerinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca kayak odalarında sunulan özel ders imkânlarıyla tatil dolu dolu geçiyor." dedi.

Ziyaretçi izlenimleri

Ailesiyle birlikte İzmir’den Uludağ’a gelen Yağmur Öztürk, "İlk defa geldik. Kızımla da ilk kar tatilimizi yaptık. O da doğduğundan beri ilk kez kar gördü. Biz İzmirli olarak daha önce hiç kar görmemiştik. Çok güzel bir deneyim oldu. Kayak için de çok ideal bir yer. Çok memnun kaldık. Çocuklar için de oldukça güzel bir deneyim oldu." dedi.

Ailesiyle birlikte İzmir’den gelen Özge Kaya ise, "Uludağ’ı çok seviyoruz. Geçen sene de gelmiştik, bu sene tekrar geldik ve çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Doluluk oranı aslında beklediğimden daha yüksek diyebilirim. Günübirlikçiler gelince biraz daha kalabalık oluyor ama tabii sömestir gibi değil. O yüzden bu dönemin sakinliği ayrı bir güzel," diye konuştu.

