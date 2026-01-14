Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

Uludağ'da sömestr tatiliyle hareketlilik zirveye ulaştı; kar 98 cm, otel dolulukları %80-100, konaklama ücretleri 2.500 TL'den başlayıp 40 bin TL'yi aşıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:49
Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ, sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluğun hissedilir derecede arttığı bir döneme girdi. 29 Aralık'ta kayak pistlerinin açılmasıyla sezon resmen başladı, kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması ve uygun hava koşulları tatilciler ile işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Sezon açılışı ve kar durumu

Sezonun ilk karı 8 Ekim'de düşen Uludağ'da oteller 19 Aralık itibarıyla kapılarını açtı. Zirvede kar kalınlığı 98 santimetre'ye ulaşırken, gündüz sıcaklıkları 1 derece'ye kadar yükseldi, gece sıcaklıkları ise -11 derece'ye kadar düştü.

Konaklama kapasitesi ve fiyatlar

Bölgede yaklaşık 8.500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhane hizmet veriyor. Otellerdeki doluluk oranı zaman zaman yüzde 80 seviyelerine yaklaşırken, kamu misafirhanelerinde doluluk yüzde 100 olarak kaydedildi.

Konaklama ücretleri geniş bir aralıkta değişiyor: kamu misafirhanelerinde kişi başı konaklama ücretleri (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) 2.500 TL'den başlarken, beş yıldızlı otellerde tam pansiyon tercih edenler için kişi başı gecelik ücretler 40 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.

Ziyaretçi ve yetkili görüşleri

Otel yetkilisi Harbi Türk, "Sömestr geldi, Uludağ adeta beyaz gelinliğini giydi. Yılbaşı dönemini dolu dolu geçirdik. Hemen ardından sömestr tatilinde de talepler oldukça yüksekti ve yüzde 70 doluluk oranını aştık. Bu yıl talebin yoğun olması bizleri son derece memnun etti. Otellerde ve tesislerde birbirinden güzel aktiviteler bulunuyor. 15 tatil için sömestrde gelecek tatilciler, hem kendileri hem de çocukları için kayak odalarında ve otel içlerinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca kayak odalarında sunulan özel ders imkânlarıyla tatil dolu dolu geçiyor" dedi.

Yağmur Öztürk, ailesiyle İzmir'den gelmelerine ilişkin, "İlk defa geldik. Kızımla da ilk kar tatilimizi yaptık. O da doğduğundan beri ilk kez kar gördü. Biz İzmirli olarak daha önce hiç kar görmemiştik. Çok güzel bir deneyim oldu. Kayak için de çok ideal bir yer. Çok memnun kaldık. Çocuklar için de oldukça güzel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Özge Kaya ise, "Uludağ'ı çok seviyoruz. Geçen sene de gelmiştik, bu sene tekrar geldik ve çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Doluluk oranı aslında beklediğimden daha yüksek diyebilirim. Günübirlikçiler gelince biraz daha kalabalık oluyor ama tabii sömestr gibi değil. O yüzden bu dönemin sakinliği ayrı bir güzel" dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK VE EN BÜYÜK KAYAK MERKEZİ OLAN ULUDAĞ’DA SÖMESTİR TATİLİYLE BİRLİKTE YOĞUNLUK...

TÜRKİYE’NİN İLK VE EN BÜYÜK KAYAK MERKEZİ OLAN ULUDAĞ’DA SÖMESTİR TATİLİYLE BİRLİKTE YOĞUNLUK HİSSEDİLİR SEVİYEYE ULAŞTI. 29 ARALIK’TA KAYAK PİSTLERİNİN AÇILMASIYLA SEZON RESMEN BAŞLARKEN, KAR KALINLIĞININ 1 METREYE YAKLAŞMASI VE UYGUN HAVA KOŞULLARI HEM TATİLCİLERİ HEM DE İŞLETMECİLERİ SEVİNDİRDİ.

TÜRKİYE’NİN İLK VE EN BÜYÜK KAYAK MERKEZİ OLAN ULUDAĞ’DA SÖMESTİR TATİLİYLE BİRLİKTE YOĞUNLUK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergi ve SGK Borcunda 'Hesaptaki Tüm Paraya Bloke' Uygulamasına Tepki
2
Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği: Karla Mücadele Sürüyor
3
Kayseri Büyükşehir’den Organik Üretim Eğitimi: Doğal Üretim Bahçesi Kullanıcılarına Destek
4
Martı TAG’tan 48 Bin Dilekçe: İzmir’de Paylaşımlı Yolculuk İçin UKOME’ye Başvuru
5
İran'dan BM'ye Mektup: Trump'ı Suçladı, ABD ve İsrail Protestolardaki Ölümlerle Suçlanıyor
6
TVHB Başkanı Eroğlu: Matmazel’in Kaybı Kalıcı Önlemlere Dönüşmeli
7
Bursa İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi Personeline 5 Günlük Temel İtfaiyecilik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları