Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ, sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluğun hissedilir derecede arttığı bir döneme girdi. 29 Aralık'ta kayak pistlerinin açılmasıyla sezon resmen başladı, kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması ve uygun hava koşulları tatilciler ile işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Sezon açılışı ve kar durumu

Sezonun ilk karı 8 Ekim'de düşen Uludağ'da oteller 19 Aralık itibarıyla kapılarını açtı. Zirvede kar kalınlığı 98 santimetre'ye ulaşırken, gündüz sıcaklıkları 1 derece'ye kadar yükseldi, gece sıcaklıkları ise -11 derece'ye kadar düştü.

Konaklama kapasitesi ve fiyatlar

Bölgede yaklaşık 8.500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhane hizmet veriyor. Otellerdeki doluluk oranı zaman zaman yüzde 80 seviyelerine yaklaşırken, kamu misafirhanelerinde doluluk yüzde 100 olarak kaydedildi.

Konaklama ücretleri geniş bir aralıkta değişiyor: kamu misafirhanelerinde kişi başı konaklama ücretleri (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) 2.500 TL'den başlarken, beş yıldızlı otellerde tam pansiyon tercih edenler için kişi başı gecelik ücretler 40 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.

Ziyaretçi ve yetkili görüşleri

Otel yetkilisi Harbi Türk, "Sömestr geldi, Uludağ adeta beyaz gelinliğini giydi. Yılbaşı dönemini dolu dolu geçirdik. Hemen ardından sömestr tatilinde de talepler oldukça yüksekti ve yüzde 70 doluluk oranını aştık. Bu yıl talebin yoğun olması bizleri son derece memnun etti. Otellerde ve tesislerde birbirinden güzel aktiviteler bulunuyor. 15 tatil için sömestrde gelecek tatilciler, hem kendileri hem de çocukları için kayak odalarında ve otel içlerinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca kayak odalarında sunulan özel ders imkânlarıyla tatil dolu dolu geçiyor" dedi.

Yağmur Öztürk, ailesiyle İzmir'den gelmelerine ilişkin, "İlk defa geldik. Kızımla da ilk kar tatilimizi yaptık. O da doğduğundan beri ilk kez kar gördü. Biz İzmirli olarak daha önce hiç kar görmemiştik. Çok güzel bir deneyim oldu. Kayak için de çok ideal bir yer. Çok memnun kaldık. Çocuklar için de oldukça güzel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Özge Kaya ise, "Uludağ'ı çok seviyoruz. Geçen sene de gelmiştik, bu sene tekrar geldik ve çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Doluluk oranı aslında beklediğimden daha yüksek diyebilirim. Günübirlikçiler gelince biraz daha kalabalık oluyor ama tabii sömestr gibi değil. O yüzden bu dönemin sakinliği ayrı bir güzel" dedi.

