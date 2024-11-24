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Uludağ'da Yoğun Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 53 Santimetreye Ulaştı

Uludağ'da kar kalınlığı 53 santimetreye ulaşırken, kar yağışı gün boyu sürecek. Jandarma, araçlarda zincir kontrolü yapıyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:28
Uludağ'da Yoğun Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 53 Santimetreye Ulaştı

Uludağ'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizm destinasyonlarından olan Uludağ'da, etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 53 santimetreye ulaştı. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu bölgede, yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojiden Veriler

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre, yağışların bugün boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu arada bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düşüyor.

Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Uludağ'a gitmeyi planlayan sürücüler için jandarma ekipleri tarafından sıkı denetimler yapılıyor. Araçlarda zincir bulunmayan ve kış lastiği takılmamış olan araçların Oteller Bölgesi'ne girişine izin verilmiyor. Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki yolda kar küreme araçları ile yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Keyifli Anlar

Bölgeyi ziyaret eden turistler, karla kaplı alanlarda eğlenceli anlar yaşadı ve kar üstünde çeşitli oyunlar oynayarak kışın tadını çıkardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

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