Uludağ Ormanlarında Arı Türlerinin Çeşitliliği Araştırılacak

Uludağ Ormanlarında Arı Türleri Üzerine Kapsamlı Araştırma

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), TÜBİTAK destekli bir proje ile Uludağ'ın ormanlık alanlarındaki arı türlerinin çeşitliliğini belirlemeye hazırlanıyor.

BTÜ Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya'nın yürütücülüğünü üstlendiği "Uludağ'ın Orman Zonlarında Hymenoptera Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje Kapsamı ve Yöntemler

Projede, çeşitli yöntemlerle toplanacak böcek örnekleri, BTÜ Orman Fakültesi Entomoloji Laboratuvarında tür ailesine göre tasnif edilecek. Üç yıl sürmesi planlanan projede, Uludağ ormanlarında bulunan hymenoptera türleri (zar kanatlılar, karıncalar, bal arıları ve yaban arıları) incelenecek ve bu türlerin çeşitliliği belirlenecek.

Prof. Dr. Sarıkaya, elde edilen verilerin bitki türlerinin ve vejetasyon çeşitliliğinin hymenoptera tür kompozisyonlarına olan etkisini aydınlatacağını ifade etti. Ayrıca, bu çalışma ile endemik ve nesli tehdit altında bulunan türlerin tespit edilip korunmasına yönelik çalışmaların da mümkün olabileceği belirtildi.

Uluslararası İşbirliği

Projede, Gürcistan Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. George Japoshvili, BTÜ Orman Fakültesinden Doç. Dr. Ayşe Gül Sarıkaya ve araştırma görevlisi Tutku Gencal da araştırmacı olarak görev alacak. Salt bilimsel araştırmalar değil, doğanın korunmasına yönelik önemli adımlar atılması da hedefleniyor.

Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ), TÜBİTAK desteğiyle yürüteceği proje kapsamında Uludağ'ın ormanlık alanlarında bulunan arı türlerinin çeşitliliği belirlenecek. BTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya'nın (fotoğrafta) yürütücülüğünü yaptığı "Uludağ'ın Orman Zonlarında Hymenoptera Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi" başlıklı proje, "TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri" programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ), TÜBİTAK desteğiyle yürüteceği proje kapsamında Uludağ'ın ormanlık alanlarında bulunan arı türlerinin çeşitliliği belirlenecek. BTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya'nın (fotoğrafta) yürütücülüğünü yaptığı "Uludağ'ın Orman Zonlarında Hymenoptera Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi" başlıklı proje, "TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri" programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.