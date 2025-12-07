Uludağ'ta Yoğun Kar: Ekipler Yolların Kapanmaması İçin 24 Saat Çalışıyor

Uludağ'ta yoğun kar, ekipler aralıksız mesai yapıyor

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken yetkililer tedbirleri sıklaştırdı.

Erişim ve güvenlik önlemleri

Jandarma trafik timleri, Milli Park gişelerinden itibaren kar lastiği olmayan araçların zirveye çıkışına izin vermiyor. Ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla uygulanan bu tedbir, sürücüler için zorunlu hale getirildi.

Karayolları ve iş makinelerinin çalışmaları

Karayolları ekipleri, 24 saat esasına göre çalışarak Uludağ yolunun trafiğe kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor. İş makineleri, özellikle viraj ve yüksek eğimli bölgelerde biriken karı temizleyerek ulaşımın güvenli sağlanmasını hedefliyor.

Ziyaretçilerden manzaralar ve uyarılar

Hafta sonunu değerlendirmek için Uludağ’a çıkan Bursalılar, aniden bastıran kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Kartopu oynayan vatandaşlar, yeniden beyaza bürünen Uludağ’ın keyfini çıkarırken yetkililer dikkatli olunması uyarısını yineledi.

Bursa’dan zirveye macera için çıkan Aksungur Köyü gençleri de bölgede ateş yakarak ısındı ve kartopu oynadı. Gençler, kar sürprizinin kendilerine güzel bir anı bıraktığını ifade etti.

Hava durumu ve uyarılar

Bölgede kar yağışının bu gece ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Uludağ’da sıcaklık şu anda 2 derece olarak ölçülürken, gecenin ilerleyen saatlerinde ve pazartesi günü sıcaklığın 0 derece ve altına kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, Uludağ’a çıkacak sürücülere kar lastiği ve zincir uyarısını yineliyor.

Karayolları ekipleri hem oteller bölgesinde hem de yol güzergahında kar küreme çalışması yürütüyor.

