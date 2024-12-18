Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye 'Gazze Soykırımı' Çağrısı

Uluslararası Af Örgütü'nden AB Liderlerine Uyarı

Uluslararası Af Örgütü, Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde, AB Komisyonu binasına projektörle "Gazze soykırımını durdurun" yazısını yansıttı. Bu protesto, örgütün Gazze'deki insani kriz ve savaş suçları konusundaki endişelerini dile getirmek amacıyla düzenlendi.

AB Komisyonu'na Mesaj İletildi

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa Kurumları Ofisi, sosyal medya platformu X üzerinden protestoya dair bir video paylaştı. Videoda, AB Komisyonu binasına projektörle Birlik'te kullanılan 24 resmi dilde "Gazze soykırımını durdurun" mesajının yansıtılmasıyla ilgili bilgi verildi. Uluslararası Af Örgütü, bu eylemle yarın düzenlenecek AB liderlerine önemli bir mesaj vermek istediklerini vurguladı.

İsrail’in Gazze Üzerindeki Saldırıları

Örgütün paylaşımında, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 45 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü ifade edildi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde temel altyapının yok edilmesi, sivillerin zorla yerinden edilmesi ve insani yardımlara engel olunması gibi hususlar da öne çıkarıldı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in Gazze'yi "çorak bir araziye dönüştürdüğünü" ve yapılan araştırmaların sonucunun İsrail’in soykırım yaptığı olduğu iddia edildi. Buna rağmen, AB'nin İsrail'le olan diplomatik, siyasi ve ticari ilişkilerini sürdürmesinin eleştirildiği belirtildi.

AB'ye Acil Harekete Geçme Çağrısı

Sonuç olarak, Uluslararası Af Örgütü, AB ve üye devletlere, silah transferlerini durdurmaları, yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamaları ve adalet ile hesap verebilirliği tesis etmeleri yönünde çağrıda bulundu.