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Uluslararası Af Örgütü'nden Google'a Sert Tepki: Yapay Zeka İlkelerindeki Değişiklikler Utanç Verici

Uluslararası Af Örgütü, Google'ın yapay zeka ilkelerinde güvenlik odaklı değişiklikler yapmasını eleştirdi, bu durumu 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:28
Uluslararası Af Örgütü'nden Google'a Sert Tepki: Yapay Zeka İlkelerindeki Değişiklikler Utanç Verici

Uluslararası Af Örgütü'nün Google'a Cevabı

Uluslararası Af Örgütü, Google'ın yapay zeka ilkelerini güvenlik temelli güncellemesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Örgüt, bu kararın insan hakları ihlallerine yol açabileceği endişesiyle, güncellemeyi 'utanç verici bir karar' olarak nitelendirdi. Yapay zekanın kullanımı ile ilgili olarak 2018 yılında benimsenen ilkelerin göz ardı edilmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Güvenlik Vurgusu ve İnsan Hakları

Açıklamada, Google'ın hafta içinde yaptığı güncellemenin, daha önceki ilkeler arasında yer alan "yapay zeka araçlarının silahlar, gözetleme araçları ve insan haklarını ihlal edebilecek durumlarda kullanılmayacağı" ifadesinin kaldırılmasına yol açtığına dikkat çekildi. Bu durumun, yapay zekanın geniş çaplı gözetleme sistemleri ve ölümcül araçlar gibi tehlikeli alanlarda kullanılmasına zemin hazırladığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, yayınladığı açıklamada, "Yapay zeka programlarının insan hakları ihlallerine neden olacak şekilde kullanılmaması gerektiği prensibini benimsemişken, Google'ın böyle bir tehlikeli karar alması gerçekten üzücü" şeklinde konuştu. Ayrıca, söz konusu teknolojilerin devletler tarafından insan hakları ilkelerine dayalı olarak bağlayıcı yönetmeliklerle denetlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

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