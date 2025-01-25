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Uluslararası Af Örgütü'nden Sednaya Hapishanesi Görüntülerine Önemli Vurgu

Uluslararası Af Örgütü, Sednaya Hapishanesi görüntülerinin 2016-2017 iddiaları için kritik bir kanıt olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:56
Uluslararası Af Örgütü'nden Sednaya Hapishanesi Görüntülerine Önemli Vurgu

Sednaya Hapishanesi Görüntüleri Önemli İddiaları Destekliyor

Uluslararası Af Örgütü, Anadolu Ajansı'nın Sednaya Hapishanesi'ne ait görüntülerinin önemli bir kanıt niteliği taşıdığını açıkladı. Örgütün Araştırma Müdürü Philip Luther, bu görüntülerin, hapishanede yaşanan hak ihlalleriyle ilgili 2016 ve 2017 yıllarında ortaya koydukları iddiaları desteklediğini ifade etti.

Hapishaneye Dair Endişeler

Bu açıklama, hapishanede yaşanan kötü muamelenin ve insan hakları ihlallerinin uluslararası düzeyde daha da gündeme gelmesi gerektiğinin sinyalini veriyor. Sednaya Hapishanesi, Esad rejiminin şiddetli baskılarının sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü, bu tip belgelerin kamuoyuna ulaşmasının, uluslararası toplumun, insan hakları ihlalleriyle mücadele konusunda daha etkin adımlar atmasına yardımcı olabileceğine inanıyor.

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