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Uluslararası Af Örgütü'nden Tunus'taki Gözaltılara Sert Tepki

Tunus'ta Nahda Hareketi üyelerine yönelik gözaltılar, Uluslararası Af Örgütü tarafından kınandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:54
Uluslararası Af Örgütü'nden Tunus'taki Gözaltılara Sert Tepki

Uluslararası Af Örgütü'nden Gözaltılara Tepki

Uluslararası Af Örgütü, Tunus'taki Nahda Hareketi'ne ait 97 üyenin 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gözaltına alınmasına karşı çıktı.

İfade Özgürlüğüne ve Siyasi Haklara Yüksek Baskı

Örgüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Tunuslu yetkililer, 6 Ekim'deki seçimler öncesinde ifade özgürlüğüne ve siyasi muhalefete yönelik baskılara hız kazandırdı. Gazetecilere, insan hakları savunucularına ve sivil toplum kuruluşlarına karşı kısıtlayıcı önlemler artmaya devam ediyor" dedi.

Açıklamada, 12-13 Eylül tarihlerinde Nahda Hareketi'ne ait üyelerin gözaltına alındığı belirtilerek, "Gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmeleri için 48 saat boyunca izin verilmedi. Bu uygulama, uluslararası yükümlülüklere ve insan haklarına aykırıdır. Tunuslu yetkilileri, herkesin haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Nahda Hareketi'nin Karşılaştığı Sorunlar

Nahda Hareketi, 13 Eylül günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin farklı illerde birçok üyesini gözaltına aldığını duyurdu. Açıklamada, "Aralarında kadınların da olduğu üyelerimizin haksız yere gözaltına alınmasını kınıyoruz. Bu zulmün durdurulmasını talep ediyoruz" vurgusu yapıldı.

Devlet Güvenliğine Karşı Komplo İddiaları

Öte yandan, geçmişteki gözaltı operasyonları nedeniyle onlarca siyasi figür ve aktivist, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılandı. Nahda lideri Raşid el-Gannuşi, halkı iç savaşa yönlendirme suçlamasıyla gözaltına alınmış, bu durum uluslararası camiada ciddi eleştirilerle karşılanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik kriz yaratmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtmişti.

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