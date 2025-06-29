Uluslararası Aile Fuarı Bugün Sona Eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "aile ve iyilik" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Fuarı, bugün sona erecek.

Fuara, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde katılan ziyaretçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stantlarını gezerek yapılan çalışmalara dair bilgi alma fırsatı buldu. Ziyaretçiler, etkinlik süresince eğlenceli hediyelerle de ödüllendirildi.

Çocuklar, Rafadan Tayfa'nın tiyatro gösterisi ile eğlenceli anlar yaşadı, ayrıca boyama etkinlikleri gibi farklı aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Fuarın Detayları

27 Haziran'da başlayan fuar, bugün boyunca söyleşi, panel, konferans ve konser etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yıl düzenlenen fuar, 2025 Aile Yılı kapsamında aile konularına odaklanarak birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve akademisyeni bir araya getirdi. Aileyi kurma, koruma ve yaşatma süreçleri çeşitli boyutlarıyla ele alındı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde 40 sivil toplum kuruluşu etkinlikte yer aldı. Belirlenen tema çerçevesinde, atölyelere, söyleşilere ve konserler gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirildi. Katılımcı kurum ve kuruluşlar, kendilerine ayrılan stant alanlarında "Serbest Fuar Etkinlikleri" kapsamında çeşitli tanıtım ve sunumlar yaptı.

Ayrıca, Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Aile" sergisi de fuar kapsamında ziyaretçilere sunuldu. Sergide aile hukukuna dair arşiv belgeleri ile evlilik ve nikah konularına ilişkin kararname belgeleri yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "aile ve iyilik" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Fuarı bugün sona erecek. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki fuara katılanlar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stantlarını gezerek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Etkinlik süresince ziyaretçilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "aile ve iyilik" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Fuarı bugün sona erecek. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki fuara katılanlar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stantlarını gezerek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Etkinlik süresince ziyaretçilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.