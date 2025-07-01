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Uluslararası Aile Fuarı'nda TÜRGEV'in Projelerine Büyük İlgi

TÜRGEV, Uluslararası Aile Fuarı'nda aile kurumunu güçlendiren projeleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:50
Uluslararası Aile Fuarı'nda TÜRGEV'in Projelerine Büyük İlgi

Uluslararası Aile Fuarı'na TÜRGEV Damgası

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) uluslararası düzeydeki çalışmaları, Ankara'daki Uluslararası Aile Fuarı'nda büyük ilgi gördü. Fuar, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik projelerin sergilendiği önemli bir platform oldu.

Aile Yılı Kapsamında Önemli Bir Etkinlik

27-29 Haziran tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildi. "Aile ve İyilik" temasıyla organize edilen fuar, gençlere, ailelere ve ziyaretçilere yönelik eğitim faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirdi.

Dikkat Çeken Atölyeler ve Etkinlikler

TÜRGEV, fuarda 40'tan fazla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu ile ortaklık yaparak stant açtı. Vakfın standında gerçekleşen değerler eğitimi, el sanatları ve farkındalık temalı atölyelere katılım oldukça yoğun oldu. Özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinlikler, aile bireylerine yönelik rehberlik içerikleri ile birlikte büyük ilgi topladı.

Fuarın Etkileyici Programı

Fuar süresince gerçekleştirilen söyleşi, panel ve konferanslarda aileyi kurma, koruma ve yaşatma süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, katılımcılara hediyeler dağıtıldı. Geleneksel Türk-İslam Sanatları, el sanatları, sulu boya gibi sergiler, "Ailemde İyilik Var" ve "Aile ve Baba" konulu fotoğraf sergileri ile birlikte ilgi odağı oldu.

Geleneksel Sanatlarla Buluşma İmkanı

Deri, mum, ebru, örgü ve müzik atölyeleri sayesinde katılımcılar, geleneksel sanatlarla buluşarak eğlenceli zaman geçirdiler. TÜRGEV'in, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar, fuar katılımcılarına aile içi iletişim ve toplumsal dayanışma gibi önemli konuları aktardı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV), Ankara'daki Uluslararası Aile Fuarı'nda...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV), Ankara'daki Uluslararası Aile Fuarı'nda aktardığı aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve farklı başlıktaki projeler katılımcılardan ilgi gördü.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV), Ankara'daki Uluslararası Aile Fuarı'nda...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV), Ankara'daki Uluslararası Aile Fuarı'nda aktardığı aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve farklı başlıktaki projeler katılımcılardan ilgi gördü.

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