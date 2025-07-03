Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin Basın Günü Gerçekleştirildi

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin basın günü, önemli detayların paylaşıldığı etkileyici bir etkinlik oldu.

Eğitim ardında, 3. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş tarafından verilen brifing ile başlayan programda, yerli ve yabancı basın mensupları, bu yılki eğitimin planlanma süreci hakkında bilgi aldı. Tümgeneral Kuş, modern, dinamik ve çok boyutlu harekat ortamı esas alınarak hazırlanan eğitim senaryosunun önemine vurgu yaptı.

Kuş, uluslararası bir eğitimde ilk kez kriz safhası senaryolarının fiili uçuşlarla canlandırıldığını ifade etti. Ayrıca, kırmızı ülke rolündeki kuvvetlerin saldırılarına karşı mavi kuvvetlerin senaryo gereği önleme ve imha harekatı icra ettiğini bildirdi. Bu çerçevede, konvansiyonel harekat kapsamında yapılan eğitimde, yalnızca İHA'ların bombardıman rolünde görev aldığına dikkat çekti.

Brifingin ardından basın mensupları, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Macaristan, Ürdün, Suudi Arabistan, ABD ve NATO unsurlarının iniş ve kalkışlarını izleyerek fotoğraflama fırsatı buldu. Etkinlikte, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri uçuşları gerçekleştirerek izleyicileri büyüledi.

Toplamda, 30 uluslararası, 45 milli unsur olmak üzere 75 hava ve deniz unsuru ile 1000'den fazla personel bu eğitimde görev aldı.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin hava fotoğrafçılığı günü, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı hava fotoğrafçılarının katıldığı program, eğitim kapsamında belirlenen senaryoya göre, harekat düzenleyecek uçakların kalkış yapması ile başladı.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin hava fotoğrafçılığı günü, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı hava fotoğrafçılarının katıldığı program, eğitim kapsamında belirlenen senaryoya göre, harekat düzenleyecek uçakların kalkış yapması ile başladı.