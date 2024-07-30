Uluslararası Bodrum Bale Festivali 2023: Sanatseverler İçin Unutulmaz Bir Deneyim

Uluslararası Bodrum Bale Festivali 2023

Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 21. kez sanatseverlerle buluşmak üzere hazırlanıyor. 3-22 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilecek festival, bu yıl İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenmektedir.

Festivalin Açılışı Bolşoy İle Yapılacak

Festival açılışı, 3 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Kuğu Gölü balesi ile gerçekleşecek. Eser, ünlü besteci Çaykovski'nin eserine dayanmaktadır ve Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard'ın sahnede yer alacağı bu özel temsil, aşk hikayesini izleyicilere aktaracak.

Carmen ve Muhteşem Gatsby ile Farklı Deneyimler

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenerek 7-8 Ağustos'ta sunulacak olan Carmen balesi, flamenko ile zenginleştirilmiş bir aşk hikayesini anlatacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi ise 11-12 Ağustos'ta Muhteşem Gatsby eseri ile dönemin ruhunu sanatseverlere aktaracak.

Güldestan ile Modern Dansın Büyüsü

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Güldestan isimli eseriyle tasavvuf ve çağdaş temaları modern dans dilinde anlatacak. Eserin yönetmenliğini ve koreografisini Beyhan Murphy üstleniyor.

Brezilya'dan Dans Topluluğu İlk Kez Katılacak

Bu yıl festivalde, Brezilya'nın Basileu França Topluluğu da sahne alacak. Simone Malta'nın sanat yönetmenliğinde gösterilecek olan Ballet Latino Tango isimli gösteride, ünlü koreograflar Binho Pacheco ve Ricardo Amarante’nın eserleri yer alacak.

Kapanış Zorba ile Yapılacak

Festival, 21-22 Ağustos tarihleri arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Zorba balesi ile sona erecek. Eserde, Zorba'nın umut dolu hikayesi ve Marina ile John'un hüzünlü aşkı sahnelenecek.

Etkinlik biletleri, Bodrum Kalesi, Turgutreis Marina, OASİS AVM, Midtown AVM gişeleri ve www.dobgm.gov.tr ile www.biletinial.com üzerinden satın alınabilir.