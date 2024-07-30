Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Uluslararası Bodrum Bale Festivali 2023: Sanatseverler İçin Unutulmaz Bir Deneyim

Bodrum Kalesi'nde 3-22 Ağustos'ta tanınmış eserler sahnelenecek. Bolşoy Tiyatrosu ve yeni konuklarla buluşacak.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:52
Uluslararası Bodrum Bale Festivali 2023: Sanatseverler İçin Unutulmaz Bir Deneyim

Uluslararası Bodrum Bale Festivali 2023

Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 21. kez sanatseverlerle buluşmak üzere hazırlanıyor. 3-22 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilecek festival, bu yıl İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenmektedir.

Festivalin Açılışı Bolşoy İle Yapılacak

Festival açılışı, 3 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Kuğu Gölü balesi ile gerçekleşecek. Eser, ünlü besteci Çaykovski'nin eserine dayanmaktadır ve Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard'ın sahnede yer alacağı bu özel temsil, aşk hikayesini izleyicilere aktaracak.

Carmen ve Muhteşem Gatsby ile Farklı Deneyimler

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenerek 7-8 Ağustos'ta sunulacak olan Carmen balesi, flamenko ile zenginleştirilmiş bir aşk hikayesini anlatacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi ise 11-12 Ağustos'ta Muhteşem Gatsby eseri ile dönemin ruhunu sanatseverlere aktaracak.

Güldestan ile Modern Dansın Büyüsü

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Güldestan isimli eseriyle tasavvuf ve çağdaş temaları modern dans dilinde anlatacak. Eserin yönetmenliğini ve koreografisini Beyhan Murphy üstleniyor.

Brezilya'dan Dans Topluluğu İlk Kez Katılacak

Bu yıl festivalde, Brezilya'nın Basileu França Topluluğu da sahne alacak. Simone Malta'nın sanat yönetmenliğinde gösterilecek olan Ballet Latino Tango isimli gösteride, ünlü koreograflar Binho Pacheco ve Ricardo Amarante’nın eserleri yer alacak.

Kapanış Zorba ile Yapılacak

Festival, 21-22 Ağustos tarihleri arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Zorba balesi ile sona erecek. Eserde, Zorba'nın umut dolu hikayesi ve Marina ile John'un hüzünlü aşkı sahnelenecek.

Etkinlik biletleri, Bodrum Kalesi, Turgutreis Marina, OASİS AVM, Midtown AVM gişeleri ve www.dobgm.gov.tr ile www.biletinial.com üzerinden satın alınabilir.

İLGİLİ HABERLER

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!