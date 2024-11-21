Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri

UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Mahkemenin Kararının Ardındaki Gerekçeler

UCM, Gazze'de işlenen suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant'ın sorumlulukları olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğunu belirtti. Mahkeme, her iki şüphelinin de Gazze'deki sivil halka yönelik yaşam malzemelerinin ulaştırılmasını kasıtlı olarak engellediklerini vurguladı.

İnsani Yardımın Engellenmesi

Kararda, İsrail'in insani yardım taleplerine yanıt olarak bile bu yardımın, genellikle uluslararası toplumun baskısı veya ABD'nin talepleri sonucunda gerçekleştiği ifade edildi. Ancak, yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olmadığı belirtildi.

Sivil Ölümler ve Alınmayan Önlemler

UCM, gıda, su, elektrik ve yakıt eksikliğinin Gazze'deki sivil nüfusun yok olmasına yol açan koşulları oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca, Netanyahu ve Gallant'ın, sivil halka yönelik saldırıları engellemek için gerekli önlemleri almadıkları ifade edildi.

Savcılığın Talebi ve Diğer Tutuklama Kararları

UCM Savcılığı, 20 Mayıs 2024'te yapılan başvuruda, Netanyahu ve Gallant'ın Gazze'de işlediği suçlar dolayısıyla tutuklama kararının verilmesini talep etmişti. Hamas’ın liderleri için daha önce yapılan tutuklama başvurularının geri çekildiği bildirildi.

Tutuklama Emrinin Uygulanması

UCM'nın tutuklama emirlerinin uygulanması, Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf devletlerin yükümlülüğü altında bulunuyor. Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahat durumunda, o ülkenin yetkilileri tarafından tutuklanmaları gerekiyor.

Geçmişte, UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanmasında zorluklar yaşandı. Örneğin, Sudan'ın eski lideri Ömer el-Beşir ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik tutuklama emirleri uygulanmamıştı. Bu durum, Netanyahu ve Gallant'ın da belirli ülkelerle seyahat ettiklerinde zorluklarla karşılaşabilecekleri anlamına geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.