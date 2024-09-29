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Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Buluşması'nda Filistin'in Durumu Ele Alındı

ÖNDER Derneği, Filistin konusunu tartışmak üzere uluslararası hukuk ve diplomasi buluşması düzenledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 17:13
Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Buluşması'nda Filistin'in Durumu Ele Alındı

ÖNDER’in Hukuk ve Diplomasi Buluşması

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, bu yıl "Hukuk Genç" projesi kapsamında Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Buluşması’nı gerçekleştirdi. Etkinlik, Filistin konusunun ön planda olduğu bir gündemle yapıldı.

Abdullah Ceylan'dan Önemli Açıklamalar

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu ele alarak, "Gazze'de yaşananlar için birileri çıkıp 'Biz insanlarla savaşmıyoruz.' diyor. Bu ifadeleri en sık tekrar edenler, insan ırkını tehdit eden canlılara dönüşüyor" sözlerine yer verdi.

Gençler İçin Projelerin Önemi

Ceylan, Türkiye'de 28 milyon gencin bulunduğunu hatırlatarak, gençlere yönelik projelerin büyük bir önem taşıdığını belirtti. Bu organizasyonların, gençlerin alternatif sistem oluşturma yolunda daha güçlü bir varlık göstermelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Uluslararası Hukuk Konuları Tartışıldı

Program, Orta Doğu araştırmacısı Muttalip Tütüncü'nün "Uluslararası Hukukun Doğası" konulu konuşması ile başladı. Ardından İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, "ICYF ve Türkiye'nin İslam Ülkeleriyle İlişkisi" konusunu sundu. Prof. Dr. Yusuf Acer ise "Uluslararası Hukukta Güncel Meseleler" hakkında bilgiler verdi.

İkinci Gün Programı

Buluşmanın ikinci gününde İbn Haldun Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Oğuz Tuna, "Uluslararası Organizasyonlar" konusunu ele aldı. Daha sonra büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas, "Diplomat Olmak" üzerine bir konuşma yaptı. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil ise "Hukukçu Perspektifinden Diplomasi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

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