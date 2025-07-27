Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Başarıyla Tamamlandı

Festivalin Heyecanı Bafra'da Yaşandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) sona erdi. Bafra Belediyesince gerçekleştirilen festival, Asar ve Kapıkaya mahalleleri arasındaki doğal ve tarihi alanlarda doğa ve spor tutkunlarını ağırladı.

Etkinliklerle Dolu Bir Hafta Sonu

Festivalde yamaç paraşütü, trekking, dağcılık, kano, izcilik, jet ski, tekne gezileri, ATV safari, fotoğrafçılar maratonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gezileri, bisiklet yarışları ve workshop çalışmaları gibi birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Ayrıca, geleneksel el sanatları sergileri ve yazar-şair imza günleri gibi kültürel aktiviteler de katılımcılara sunuldu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu yılki etkinliklerin Karadeniz'in en büyük festivallerinden biri olduğunu vurguladı.

Katılım ve Aktivitelerle Dolu Bir Festival

Kılıç, "Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar geldi. Yelken kanatçılar, yamaç paraşütçüleri ve çadır kuran misafirlerimiz var. Festivalimizde 260 yamaç paraşütü pilotu yer aldı ve aynı anda 50 paraşütçü uçtu," dedi. Ayrıca, su sporları ve doğa yürüyüşlerinin oldukça yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Festivalin ana amacının Bafra'nın tarihini ve kültürünü tanıtmak olduğunu ifade eden Kılıç, geçen yıl gelen katılımcıların bu yıl da festivale katıldığını ekledi. "Başarılı bir festival geçirdiğimizi söyleyebilirim. Her yıl festivalimizi geliştirerek daha fazla katılımcı çekmeyi amaçlıyoruz," dedi.

Yamaç Paraşütü Temasında Yoğun İlgi

Yamaç Paraşütü Kapıkayafest Tepe Koordinatörü Reşat Korkmaz ise festivalin yamaç paraşütü bölümünde görev aldığını belirterek, "Türkiye genelinden çok büyük katılım oldu. Hatay, İzmir, Tekirdağ, Edirne ve Denizli'den gelen katılımcılarla çok renkli bir etkinlik yaşadık. Sadece yamaç paraşütü değil, diğer spor dallarında da oldukça iyi bir katılım vardı," dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) sona erdi. Festivalde kano yarışları da gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) sona erdi. Festivalde kano yarışları da gerçekleştirildi.