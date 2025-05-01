Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birincileri Adana'da

Adana'da Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birincileri Buluştu

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi olan üç hafız, Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen özel bir programa katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Ramazanoğlu Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlik, dinleyicilere bereketli anlar yaşattı.

Etkinliğe Katılan Hafızlar

Programa katılan hafızlar arasında Mısırlı Ahned Mohamed Alı Elsayed, İranlı Alireza Mokari Khorasgani ve Tanzanyalı Ahmed Salumu Mkwewa yer aldı. Bu uluslararası yarışmanın birincileri, programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra ilahi ve dualar okudular.

Toplumun Katılımı ve Duygu Dolu Anlar

Etkinlikte, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ve çok sayıda vatandaş da yer alarak hafızlarla buluşmanın mutluluğunu paylaştı. Dinleyiciler, hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde ruhani anlar yaşadı.

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Adana'nın Çukurova ilçesinde programa katıldı. Programda Mısırlı Ahmed Mohamed Alı Elsayed (fotoğrafta), tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Adana'nın Çukurova ilçesinde programa katıldı. Programda Mısırlı Ahmed Mohamed Alı Elsayed (fotoğrafta), tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.