Uluslararası Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali'nde Duygu Dolu Ödül Töreni

Uluslararası Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali ve Yarışması Ödül Töreni Ürgüp'te Gerçekleşti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, geniş bir katılımla gerçekleştirilen Uluslararası Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali ve Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi. Bu yılki yarışma, 16 şehirden 180 küçük piyanist ve kemancının katılımıyla büyük bir heyecanla sürdürüldü.

Birincilik Ödülü Dicle Hayat Dağdeviren'in

Törende, Kahramanmaraş merkezli depremde annesi ve kardeşini kaybeden 16 yaşındaki piyanist Dicle Hayat Dağdeviren, "deprem" isimli eserini icra ederek büyük bir başarıya imza attı. Dağdeviren, bu beste ile kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Yarışma kapsamında, yaş kategorilerine göre jürinin değerlendirmesiyle ödüller sahiplerini buldu. Dağdeviren, yayımlanan belgesel için yaptığı müziğin de kendisi açısından oldukça özel ve anlamlı olduğunu belirtti. "Enkazdan çıkarak hayata yeniden tutundum," diyen genç piyanist, müzikle hayatın güzelleştiğini vurguladı.

Bir Beste, İki Anı: Dağdeviren’in Hikayesi

Dağdeviren, piyano ile tanışmasının 5 yaşında olduğunu ve deprem sonrasında kaybettiği aile üyeleri adına **iki farklı eser** bestelediğini aktardı. Bestesi, Adıyaman Belediyesinin 6 Şubat 2023'teki depremlere dikkati çekmek için hazırlattığı "4.17" adlı belgeselde yer aldı.

"Hayat müzikle güzeldir" sloganını benimseyen Dağdeviren, bestelerinin annesi ve kardeşine ulaşımını sağladığını düşündüğünü belirterek, duygusal bir bağ kurdu. Bu özel eserin, müzik yoluyla yaşanan acıları ve hatıraları tazeleme gücüne sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "Uluslararası Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali ve Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi. Depremde annesi ve kardeşini kaybeden Dicle Hayat Dağdeviren'in "deprem" bestesi, kategorisinde birinci oldu. 16 yaşındaki piyanist Dağdeviren, eserini icra etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "Uluslararası Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali ve Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi. Depremde annesi ve kardeşini kaybeden Dicle Hayat Dağdeviren'in "deprem" bestesi, kategorisinde birinci oldu. 16 yaşındaki piyanist Dağdeviren, eserini icra etti.