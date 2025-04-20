Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda Bilim Fuarı coşkusu

Erbil'deki Bilim Fuarı Öğrencileri Buluşturdu

Irak'ın Erbil kentinde bulunan Uluslararası Maarif Erbil Okulları, bilim ve teknoloji alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Lise öğrencileri, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri bilim fuarında, göz dolduran 35 farklı projeyi sergiledi.

Fuarın Amacı ve Katkıları

Maarif Okulları öğretmeni Mustafa Nureddin, fuarın düzenlenme amacını şu sözlerle açıkladı: "Bu yıl da her zamanki gibi, öğrencilerimizin sınıf ortamında edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökmelerini sağlamak amacıyla bilim fuarı düzenliyoruz. Kaliteli bir eğitim sunmanın önemine inanıyoruz."

Geleceğin Yıldızları Yetişiyor

Nureddin, ayrıca fuarda yer alan projelerin genç öğrencilerin potansiyelini keşfetmeye yardımcı olduğunu belirtirken, "Bugünün öğrencileri, yarının parlak yıldızları olup topluma hizmet edecek, kaliteli mühendisler ve doktorlar olmayı hedefleyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı etkinlik, hem öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine hem de toplumda farkındalık yaratmalarına katkı sağladı.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda lise öğrencileri tarafından bilim fuarı düzenlendi.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda lise öğrencileri tarafından bilim fuarı düzenlendi.