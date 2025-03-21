Uluslararası Öğrenciler Türkiye'de Ramazan Coşkusunu Yaşıyor

Türkiye'deki Uluslararası Öğrencilerin Ramazan Deneyimleri

Farklı kıtalardan Türkiye'ye eğitim için gelen uluslararası öğrenciler, Ramazan ayının kendileri için anlamını ve Türkiye'deki iftar deneyimlerini paylaştı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) düzenlediği iftar programında bir araya gelen öğrenciler, anılarını aktardı.

Kuzey Makedonya'dan Emir Bajrami

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen Emir Bajrami, Türkiye'deki Ramazan atmosferinin memleketindekine benzediğini ifade etti. "Makedonya'da Ramazan, mahallelerde ve camilerde hep birlikte iftarlarla geçiyor. Burada da aynı organizasyonlar var. Yani aynı ülke gibiyiz, kardeş ülkeyiz" dedi. İlk iftar deneyimini Ayasofya-i Kebir Camii ve Çamlıca Camii'nde yaşadığını belirten Bajrami, bu anın kendisi için unutulmaz olduğunu vurguladı.

Cezayirli Mohamed: İftar Sofralarındaki Farklılıklar

Cezayir'den gelen Mohamed Brahim Ouahrani, Türkiye'deki Ramazan geleneğini kendi ülkesindeki ile karşılaştırarak, "Sizdeki börek bizde de var, fakat şekil olarak çok farklı duruyor. Sizdeki böreğin içeriği çok da dolu değil ama bizde etten, tavuktan yapılıyor" dedi. Ailesinden uzak kalmanın zorluğuna değinen Ouahrani, dostlarının varlığının kendisini rahatlattığını dile getirdi.

Filistinli Rahaf'ın Duygusal İlk İftarı

Dört yıldır Türkiye'de öğrenim gören Filistinli Rahaf Altartoor, Türkiye'deki ilk iftar deneyimini duygusal bir anı olarak tanımlayarak, "Çok ağladım. İlk önce biraz kötü hissettim. Ailemden uzak hissediyordum. Ama şimdi burada başka bir ailem var" dedi. Rahaf, Türkiye'nin Ramazan pidesini de çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Kırgızistanlı Elnura: Ramazan Geleneğinde Farklar

Türkiye'deki ilk yılında Türkçe öğrenen Kırgızistanlı Elnura Zhigitalieva, "Burada her akşam bir iftar oluyor. Bu biraz farklı. Ülkemizde toplu iftar yok, sadece aileyle toplanıyoruz" diyerek Türkiye'deki Ramazan kültürünün zenginliğine dikkat çekti.

Ugandalı Faiswal: Ramazan Çok Güzel

İlk yılı olan Ugandalı Faiswal Mulindwa, Türkiye'de Ramazan'ın yiyecek bolluğu ile geçmesinin kendisi için avantaj olduğunu belirtti. "Burada oruç tutmak daha kolay ve uygun" diyen Mulindwa, Ramazan Bayramı'nda arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi planladığını aktardı.

Kübalı Öğrenciler Türkiye'de Ramazanı Keşfediyor

Küba'dan Türkiye'ye gelen Eliany Reyes Casanas, Amanda de la Caridad Dunet Marciel ve Mayris M Penalver Soler, Türkiye'deki Ramazan atmosferini deneyimleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Amanda, sahuru yaşama fırsatını bulduğunu ve Türkiye'de Ramazan'ın farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Romanya'dan gelen Florina Anton ise, Türkiye'deki Ramazan atmosferinden duyduğu memnuniyeti aktararak, Müslüman arkadaşlarıyla çeşitli etkinliklerde yer aldığını belirtti.

Farklı kıtalardan Türkiye'ye gelerek eğitim alan uluslararası öğrenciler, ramazan ayının kendileri için anlamını ve Türkiye'de yaşadıkları iftar deneyimlerini aktardı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelerek Türkiye'de uluslararası ilişkiler eğitimi alan Emir Bajrami, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Farklı kıtalardan Türkiye'ye gelerek eğitim alan uluslararası öğrenciler, ramazan ayının kendileri için anlamını ve Türkiye'de yaşadıkları iftar deneyimlerini aktardı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelerek Türkiye'de uluslararası ilişkiler eğitimi alan Emir Bajrami, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.