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Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkısı Raporu Açıklandı

UDEF, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin ekonomik ve diplomatik etkilerini raporladı, 336 bin 366 öğrenciye ev sahipliği yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:16
Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkısı Raporu Açıklandı

Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkısı Raporu Açıklandı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkısı" başlıklı önemli raporunu duyurdu. Raporda, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin ekonomik ve diplomatik etkilerine dair veriler paylaşıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Gülhane Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye olan katkılarını tüm detaylarıyla anlattı. İslam, 2025 yılına ait güncel veriler ışığında uluslararası öğrenci hareketliliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzuladıklarını belirtti.

Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Sayısı

İslam, Türkiye'nin 204 ülkeden 336 bin 366 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını vurguladı. Küresel olarak uluslararası öğrenci sayısının 2022 yılında 6,9 milyon iken, günümüzde 7,5 milyon'a yükseldiğini ifade etti. Bu sayının 2030 yılına kadar 10 milyon civarına çıkması öngörülüyor.

ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) verilerine göre, dünyada uluslararası öğrencilere en fazla ev sahipliği yapan ilk dört ülke arasında yer alan Türkiye, 2023-2024 öğretim yılı itibarıyla 336 bin 366 uluslararası öğrenci ile dikkat çekti.

Öğrenci Kaynağı Ülkeler ve Şehirler

Türkiye'ye en çok uluslararası öğrencinin geldiği ülkeler; Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Kazakistan, Mısır, Afganistan ve Somali olarak sıralandı. İslam, Türkiye genelinde 21 şehirde 3 bin ve üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıldığını belirtti. Uluslararası öğrenci sayısının en fazla olduğu şehirler ise İstanbul, Eskişehir, Ankara, Karabük ve Erzurum olarak sıralandı.

Rapordan Önemli Bulgular

Raporda, mezun olan uluslararası öğrencilerin Türkiye ile dostluk bağları sayesinde, ülkelerarası ticaret ve sivil toplum ilişkilerine önemli katkılarda bulunduğu belirtildi. Mezunların, iş dünyasında, kamu ve siyaset kurumlarında, eğitim sektöründe ve sivil toplum çalışmalarında öncü roller üstlendikleri vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye mezunlarının ülke lehine kamuoyu oluşturmada ve Türkçenin yaygınlaşmasında önemli rol oynadığı, muhtemel ön yargıların kırılmasında katkı sağladığı kaydedildi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF), "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye...

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF), "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkısı" başlıklı raporu açıklandı. UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Gülhane Yerleşkesinde gerçekleşen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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