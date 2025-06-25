DOLAR
39,75 -0,06%
EURO
46,31 -0,48%
ALTIN
4.259,94 -0,05%
BITCOIN
4.272.866,6 0,28%

Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya'da 'Gazze'ye Dikkat Çekti

Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen 'Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala' sergisi, Gazze'ye dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:48
Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya'da 'Gazze'ye Dikkat Çekti

Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya'da Başladı

Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla 'Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala' temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açıldı. Etkinlik, Ayasofya Meydanı'nda düzenlenerek, katılımcılara Gazze'yi anlama ve duyurma fırsatı sundu.

ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan Açıklama Yaptı

Etkinliğin öncüsü olan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Başkanı Abdullah Ceylan, AA muhabirine verdiği demeçte, Gazze konusunu gündemde tutmanın önemine dikkat çekti. Ceylan, "Gazze'yi konuşmaya devam etmeliyiz. Bu yalnızca siyasi bir mesele değil, kültürde, sanatta ve her platformda ele alınması gereken bir konudur," dedi.

Gazze'ye Dikkat Çeken Katliam Açıklamaları

Ceylan, 1948'de başlayan Yahudi işgallerinin ardından, 7 Ekim 2023'te bütün dünyanın Gazze'yi yeniden gündemine aldığını vurguladı. "Gazze'de yaşanan katliamların vicdanı etkilediğine inanıyoruz. Tüm dünyada insanlar, Gazze'nin sesi oldu," ifadelerini kullandı.

Gençlerin Sanatıyla Dünyaya Mesaj Gönderiliyor

Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 450'den fazla resmin sergilendiğini belirten Ceylan, bu eserlerin gençlerin adalet arayışını ve merhamet duygusunu yansıttığını ifade etti. "Ayasofya'da sergilenen resimler, Gazze'nin sesini dünyaya duyurmayı amaçlıyor," dedi.

Ayasofya'nın Tarihi Önemi

Ceylan, Ayasofya'nın tarihteki özgürlüğünü hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair sözlerini de hatırlattı: "Ayasofya'nın açılışı, Kudüs'ün özgürlüğü için bir işaret fişeğidir," dedi. Bugün burada konuşmak, iki önemli ulusun özgürlüğüne bir çağrıdır.

Etkinlik Devam Ediyor

Sergi, gün boyunca ziyaretçilere açıktır ve uluslararası katılımla daha fazla dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Etkinlik, Gazze için dünya genelinde bir ses oluşturma amacı taşımaktadır.

Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla "Gazze'nin Sesi Ol...

Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla "Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala" temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya Meydanı'nda açıldı.

Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla "Gazze'nin Sesi Ol...

Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla "Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala" temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya Meydanı'nda açıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Özgür Özel: 'CHP İktidarında AB'ye Hızla Tam Üye Olacağız'
3
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
4
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
5
Batman'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretim Görevlisi Akgönül Ankara'da Defnedildi
6
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
7
Tekirdağ'da Karaya Oturan Geminin Kurtarma Çalışmalarına Devam Edilecek

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor