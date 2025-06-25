Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya'da 'Gazze'ye Dikkat Çekti

Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya'da Başladı

Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla 'Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala' temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açıldı. Etkinlik, Ayasofya Meydanı'nda düzenlenerek, katılımcılara Gazze'yi anlama ve duyurma fırsatı sundu.

ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan Açıklama Yaptı

Etkinliğin öncüsü olan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Başkanı Abdullah Ceylan, AA muhabirine verdiği demeçte, Gazze konusunu gündemde tutmanın önemine dikkat çekti. Ceylan, "Gazze'yi konuşmaya devam etmeliyiz. Bu yalnızca siyasi bir mesele değil, kültürde, sanatta ve her platformda ele alınması gereken bir konudur," dedi.

Gazze'ye Dikkat Çeken Katliam Açıklamaları

Ceylan, 1948'de başlayan Yahudi işgallerinin ardından, 7 Ekim 2023'te bütün dünyanın Gazze'yi yeniden gündemine aldığını vurguladı. "Gazze'de yaşanan katliamların vicdanı etkilediğine inanıyoruz. Tüm dünyada insanlar, Gazze'nin sesi oldu," ifadelerini kullandı.

Gençlerin Sanatıyla Dünyaya Mesaj Gönderiliyor

Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 450'den fazla resmin sergilendiğini belirten Ceylan, bu eserlerin gençlerin adalet arayışını ve merhamet duygusunu yansıttığını ifade etti. "Ayasofya'da sergilenen resimler, Gazze'nin sesini dünyaya duyurmayı amaçlıyor," dedi.

Ayasofya'nın Tarihi Önemi

Ceylan, Ayasofya'nın tarihteki özgürlüğünü hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair sözlerini de hatırlattı: "Ayasofya'nın açılışı, Kudüs'ün özgürlüğü için bir işaret fişeğidir," dedi. Bugün burada konuşmak, iki önemli ulusun özgürlüğüne bir çağrıdır.

Etkinlik Devam Ediyor

Sergi, gün boyunca ziyaretçilere açıktır ve uluslararası katılımla daha fazla dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Etkinlik, Gazze için dünya genelinde bir ses oluşturma amacı taşımaktadır.

Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla "Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala" temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya Meydanı'nda açıldı.

Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla "Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala" temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya Meydanı'nda açıldı.