Uluslararası Sıfır Atık Forumu 3. Günü: Samed Ağırbaş’tan Geleceğe Çağrı

Uluslararası Sıfır Atık Forumu üçüncü gününde: Samed Ağırbaş’tan güçlü çağrı

Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, üçüncü gününde de devam ediyor.

108 ülkeden katılımcı, uluslararası işbirliği

Vakıf Başkanı Samed Ağırbaş, forumda yaptığı konuşmada üç gün boyunca 108 ülkeden gelen yerli ve yabancı misafirlerin sıfır atığın geleceğini tartıştığını belirtti. Forumun, dünyanın en büyük sıfır atık organizasyonlarından biri olduğunu ve 150'den fazla partner ile organize edildiğini aktaran Ağırbaş, etkinliğin 5 yıl içinde 2 bin 500'den fazla partner ile daha geniş katılımlı bir platform haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Ağırbaş, ortak akla verdiği önemi vurgulayarak, "Bizlerin, sıfır atığa gönül vermiş ülkeler, kurumlar, kişiler, üniversiteler, bütün paydaşlar olarak hedefimiz belli. Bizden sonra gelecek nesle daha iyi bir dünya bırakmak." dedi.

8 yıllık hareket ve BM'deki gelişmeler

Ağırbaş, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Emine Erdoğan liderliğinde başlayan "Sıfır Atık" hareketinin bu yıl 8. yılını kutladığını, sekiz yılda "80 yıllık adımlar" atıldığını ifade etti. Ayrıca, "BM Genel Kurulu, 2022 yılında ilk defa sıfır atıkla alakalı tarihi bir karara imza attı" diyerek, bu kararın 105 eş sunuculuğunda, Türkiye'nin öncülüğünde alındığını ve 30 Mart 'Sıfır Atık Günü' olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Ağırbaş, BM'de oluşturulan Danışma Kurulu'nun başkanlığına da Emine Erdoğan'ın seçildiğini aktardı.

Günlük alışkanlıkların değişimi ve plastik tehdidi

Günlük küçük alışkanlıkların dünya için büyük fark yaratabileceğini savunan Ağırbaş, insanları tek kullanımlık pet şişe ve karton bardak yerine kendi termos ve bardaklarını kullanmaya davet etti: "Haydi gelin, gün içerisinde pet şişe su kullanmak yerine kendi termoslarımızla ve bardaklarımızla suyumuzu içelim. Gün içerisinde kahveyi karton bardaklar yerine kendi bardağımızla, termosumuzla içelim."

Ağırbaş, petrokimya ürünlerinin daha ekonomik olduğunu ancak bugüne kadar üretilen plastiğin yüzde 90'ının geri dönüştürülemediğini belirtti. "Hunharca üretiyoruz, dünyada yoğun bir şekilde plastik üretimi var fakat geri dönüştürülemeyen plastikler denizlere, toprağa karışıyor. Toprağa karışan plastiğin geri dönüşümü ne yazık ki 450 yıl boyunca mümkün olmuyor" diye konuştu.

Denizlere karışan plastiklerin deniz canlılarının hayatını olumsuz etkilediğini, bu plastiklerin besin zincirine karışarak artık yenidoğan bebeklerin kanında bile tespit edildiğini vurgulayan Ağırbaş, bazı sağlık sorunlarındaki artışın bilim insanlarına göre plastik ve kimyasal ürünlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

İnsan, mekan ve dönüşüm teması

Bu yılki forum temasını "insan, mekan ve dönüşüm" üzerine kurduklarını anlatan Ağırbaş, "İnsan, dünyanın en değerli varlığı. İnsan olmazsa dünyanın bir anlamı yok. Biz önce insanımızı eğiteceğiz. Geleceğe emin adımlarla bakmasını sağlayacağız. Mekanlarımızı geliştireceğiz ve insanların daha müreffeh, daha iyi yaşayacağı mekanlar ortaya koyacağız. Dönüşümde ise mevcut mekanları, mevcut durumu nasıl dönüştürebileceğimizi konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm ve sıfır atık uyumu

Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını anımsattı. Türkiye'de yapılan yeni konutların sıfır atığa uyumlu ve geri dönüştürülebilir malzemelerle inşa edildiğini kaydetti.

Deprem sonrası yapılan çalışmalara da değinen Ağırbaş, "Deprem sonrasında konutlarımızın tamamı sıfır atık uyumlu malzemelerle yapıldı. Oradaki enkazı kaldırarak geri dönüştürmeye gayret ettik. Büyük çoğunluğunu geri dönüştürdük ve Türkiye'nin bu konuda çok ciddi bir tecrübesi oldu" dedi. Ayrıca, BM ve uluslararası organizasyonların Türkiye'nin tecrübesinden faydalandığını belirtti.

Vakıf Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı liderliğinde İller Bankası çatısı altında Türkiye'de atık dönüşümü üzerine çalışacak bir merkez kurulacağını da sözlerine ekledi.

"Bizden sonra gelecek nesle daha iyi bir dünya bırakmak."

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılarak konuşma yaptı.